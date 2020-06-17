Оксана Воеводина показала новое фото наследника экс-короля: «Никто не верит, что это мой сын»

«Потому что Лео больше похож на папу», «А я бы поверила», «Красивый ребенок, как ты», «Мальчик красивый получился, все самое лучшее взял от родителей», «Красивое имя у вашего сына», «Любая женщина расцветает Рядом с таким красавчиком», — обсуждают фото подписчики.

История любви российской модели Оксаны Воеводиной и короля Малайзии Мухаммада V прогремела на весь мир. Сейчас 27-летняя «Мисс Москва-2015» воспитывает сына Леона одна: экс-супруг отказался от них без объяснения причин. О рождении сына красавица-брюнетка рассказала уже после того, как покинула дворец и оказалась в России. Недавно мальчик отметил свой первый день рождения.