Экс-возлюбленная Леонардо Ди Каприо Тони Гаррн ждет первенца

«Я держала это в секрете почти шесть месяцев. Наконец, я могу поделиться со всеми вами главной новостью. Начинается новое приключение», – прокомментировала будущая мама трогательную публикацию.

Звезда Victoria's Secret призналась: она невероятно рада, что скоро на свет появится ее долгожданный ребенок.

«Моя жизнь буквально полностью изменилась с пятой недели... Я с нетерпением жду возможности познакомиться с моим малышом! Думаю, первое, что пришло мне в голову, было: наконец-то. Я была очень-очень-очень взволнована. Я видела много отрицательных тестов в своей жизни, поэтому я была очень взволнована, когда наконец увидела положительный результат», – добавила она в интервью знаменитому изданию.

Напомним, что, немецкая модель сейчас счастлива с актером Алексом Петтифером. Пара встречается с 2019 года, а в 2020 влюбленные узаконили свои отношения.