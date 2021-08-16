Экс-супруг Анфисы Чеховой впервые показал лицо сына и рассекретил его необычное имя
Бывший супруг телеведущей Анфисы Чеховой актер Гурам Баблишвили три месяца назад стал отцом во второй раз. У него есть 9-летний сын, которого родила ему Чехова, а теперь на свет появился мальчик, рожденный его новой супругой Юлией Томилиной. Пара поженилась незадолго до появления общего первенца на свет.
До сих пор ни Юлия, ни Гурам не показывали в соцсетях лицо малыша. Однако во время путешествия по Грузии звездные родители решили отказаться от тайны.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Супруги также рассекретили и необычное имя первенца.
Познакомьтесь, наш сын Персей. Первый раз у себя на родине и уже наполнил легкие чистым воздухом. Ему здесь комфортно и аппетитно, что неудивительно,
— подписал снимки Гурам Баблишвили. Комментарий под записью оставила и Анфиса Чехова. «Какой вкусняшка, сладкий персик», — написала 43-летняя телеведущая. А ниже расположился комментарий и от нынешней супруги актера. «Моя семья», — лаконично обозначилась Юлия Томилина.
Отмемтим, что Анфиса Чехова не раз заявляла, что находится в хороших отношения с бывшим мужем и не держит на него зла из-за развода. Несмотря на то, что сам Гурам после расставания признавался, что изменял супруге, Анфиса Чехова назвала причиной развода взаимное охлаждение отношений.
Фото и видео: Instagram; East News
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram