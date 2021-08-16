Экс-супруг Анфисы Чеховой впервые показал лицо сына и рассекретил его необычное имя

Бывший супруг телеведущей Анфисы Чеховой актер Гурам Баблишвили три месяца назад стал отцом во второй раз. У него есть 9-летний сын, которого родила ему Чехова, а теперь на свет появился мальчик, рожденный его новой супругой Юлией Томилиной. Пара поженилась незадолго до появления общего первенца на свет.

До сих пор ни Юлия, ни Гурам не показывали в соцсетях лицо малыша. Однако во время путешествия по Грузии звездные родители решили отказаться от тайны.