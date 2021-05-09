У сына Анфисы Чеховой родился брат

Экс-муж Анфисы Чеховой женился на беременной возлюбленной Юлией Томилиной в январе. Молодые люди начали встречаться еще в 2018 году, а свадьбу сыграли лишь в этом. 15 января пара связала себя узами брака в Красноярске - на родине девушки. В аккаунте начинающей видеоблогерши Юлии появились свадебные фото в верхней одежде, сделанные на природе. Молодожены позировали на фоне заснеженных сибирских лесов.

Напомним, что Анфиса и Гурам были в браке всего лишь два года: они развелись в 2017 году. У них есть сын Соломон, который сейчас живет с мамой, но при этом поддерживает хорошие отношения и с отцом. Школьные каникулы мальчик традиционно проводит на родине у папы в Грузии.