У сына Анфисы Чеховой родился брат
Фото: Instagram/@achekhova
Она опубликовала снимок собственного сына и отметила, почему так рада за пару. «Поздравляю Гурама и Юлию с рождением сына-богатыря! Теперь у Соломона есть брат. Как он и мечтал», - подчеркнула она. Новостью о появлении малыша поделилась и нынешняя жена Гурама Баблишвили. Она выложила фотографию карточки малыша из роддома. На ней видно, что младенец при рождении весил 4,46 килограмма, рост - 53 сантиметра.
Фото: Instagram/@achekhova
Экс-муж Анфисы Чеховой женился на беременной возлюбленной Юлией Томилиной в январе. Молодые люди начали встречаться еще в 2018 году, а свадьбу сыграли лишь в этом. 15 января пара связала себя узами брака в Красноярске - на родине девушки. В аккаунте начинающей видеоблогерши Юлии появились свадебные фото в верхней одежде, сделанные на природе. Молодожены позировали на фоне заснеженных сибирских лесов.
Напомним, что Анфиса и Гурам были в браке всего лишь два года: они развелись в 2017 году. У них есть сын Соломон, который сейчас живет с мамой, но при этом поддерживает хорошие отношения и с отцом. Школьные каникулы мальчик традиционно проводит на родине у папы в Грузии.
Фото: Instagram/@achekhova
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