Экс-муж Анфисы Чеховой женился на беременной возлюбленной

Напомним, что Анфиса и Гурам были в браке всего лишь два года: они развелись в 2017 году. У них остался восьмилетний сын Соломон, который сейчас живет с мамой, но при этом поддерживает хорошие отношения и с отцом. Школьные каникулы мальчик традиционно проводит на родине у папы в Грузии,

Сейчас экс-супруг Чеховой готовится стать отцом во второй раз. Его новоиспеченная жена ждет ребенка. Кстати, Юлия долгое время скрывала округлившийся живот, но в ноябре она пришла на премьеру драмы «Подольские курсанты», где снимался Гурам. Ну а там, честно говоря, ее интересное положение было трудно не заметить.

Фото и видео: @mamacita_bablishvili/ Instagram

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