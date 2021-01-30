Экс-муж Анфисы Чеховой женился на беременной возлюбленной
Фото: @mamacita_bablishvili/ Instagram
Молодые люди начали встречаться еще в 2018 году, а свадьбу сыграли лишь в этом году. 15 января пара связала себя узами брака в Красноярске — на родине девушки. В аккаунте начинающей видеоблогерши Юлии появились свадебные фото в верхней одежде, сделанные на природе. Молодожены позирует на фоне заснеженных сибирских лесов.
Напомним, что Анфиса и Гурам были в браке всего лишь два года: они развелись в 2017 году. У них остался восьмилетний сын Соломон, который сейчас живет с мамой, но при этом поддерживает хорошие отношения и с отцом. Школьные каникулы мальчик традиционно проводит на родине у папы в Грузии,
Сейчас экс-супруг Чеховой готовится стать отцом во второй раз. Его новоиспеченная жена ждет ребенка. Кстати, Юлия долгое время скрывала округлившийся живот, но в ноябре она пришла на премьеру драмы «Подольские курсанты», где снимался Гурам. Ну а там, честно говоря, ее интересное положение было трудно не заметить.
Фото и видео: @mamacita_bablishvili/ Instagram
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