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Экс-солистка SEREBRO Катя Кищук впервые показала лицо 3-месячного сына

27-летняя артистка поделилась милыми кадрами с ребенком, которого держит на руках его отец — британский рэп-исполнитель Тайрон Фрэмптон, известный под псевдонимом Slowthai.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Катя Кищук

Фото: Instagram

Бывшая участница группы SEREBRO Катя Кищук не в пример многим звездным мамам не стала долго скрывать от публики лицо своего первенца. В июне 27-летняя певица родила сына бойфренду — британскому рэперу Тайрону Фрэмптону, который выступает под псевдонимом Slowthai. Малыша назвали Рейн. Прошло всего 3 с половиной месяца, и Катя поделилась снимками ребенка на своей странице в соцсетях.

Рэпер Slowthai с сыном.

Рэпер Slowthai с сыном.

Фото: @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk/Instagram

Заодно Кищук продемонстрировала причину, из-за которой во время беременности живот у нее был очень большой.

Первенец Кати Кищук с отцом.

Первенец Кати Кищук с отцом.

Фото: @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk/Instagram

Отметим, что до самого рождения ребенка Катя Кищук скрывала свою беременность. Весной уже будучи беременной певица жаловалась на депрессию, но связывала ее с уходом из группы.

Кищук и Фрэмптон не женаты, хотя в прошлом году рэпер делал ей предложение. На данный момент роман пары продолжается уже более двух лет.

_Фото и видео: @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk__kkkk/Instagram