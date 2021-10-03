Экс-солистка SEREBRO Катя Кищук впервые показала лицо 3-месячного сына
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Фото: Instagram
Бывшая участница группы SEREBRO Катя Кищук не в пример многим звездным мамам не стала долго скрывать от публики лицо своего первенца. В июне 27-летняя певица родила сына бойфренду — британскому рэперу Тайрону Фрэмптону, который выступает под псевдонимом Slowthai. Малыша назвали Рейн. Прошло всего 3 с половиной месяца, и Катя поделилась снимками ребенка на своей странице в соцсетях.
Фото: @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk/Instagram
Заодно Кищук продемонстрировала причину, из-за которой во время беременности живот у нее был очень большой.
Фото: @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk/Instagram
Отметим, что до самого рождения ребенка Катя Кищук скрывала свою беременность. Весной уже будучи беременной певица жаловалась на депрессию, но связывала ее с уходом из группы.
Кищук и Фрэмптон не женаты, хотя в прошлом году рэпер делал ей предложение. На данный момент роман пары продолжается уже более двух лет.
_Фото и видео: @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk__kkkk/Instagram