Экс-солистка SEREBRO Катя Кищук впервые показала лицо 3-месячного сына

Отметим, что до самого рождения ребенка Катя Кищук скрывала свою беременность. Весной уже будучи беременной певица жаловалась на депрессию, но связывала ее с уходом из группы.

Кищук и Фрэмптон не женаты, хотя в прошлом году рэпер делал ей предложение. На данный момент роман пары продолжается уже более двух лет.