Экс-солистка SEREBRO Катя Кищук впала в глубокую депрессию после ухода из группы: «Схожу с ума»
Фото: @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk/ Instagram
Модель покинула популярную поп-группу два года назад. Девушка объяснила это тем, что всю жизнь мечтала о сольной карьере. Позднее она переехала в Великобританию, где у нее закрутился роман с рэпером Slowthai. Знаменитая инстадива часто публиковала в своем блоге пикантные фотографии, чем завоевала огромную любовь у молодежи. Известно, что она даже стала кумиром юных молодых людей и девушек. Многие подростки начали подражать Кате.
Но, как оказалось, в жизни звезды не все так радужно, как кажется на первый взгляд. На своей странице в Instagram певица рассказала о тяжелом душевном состоянии. По ее словам, она сообщила бойфренду, что боится выпускать свои творческие эксперименты, чтобы не опозорить его. Но рэпер принялся уверять возлюбленную в обратном и поддержал ее.
«Буквально десять минут назад со страхом сообщала своему мужчине, что боюсь выпускать что-то, дабы его не опозорить. Он сидел и смеялся. Пусть у вас тоже будет тот, кто скажет вам «глупенькая» или «глупенький» и наберет вам ванную. Мне тяжело признаться в том, что я нахожусь в глубокой депрессии. Пожалуйста, не спрашивайте меня почему. Мне не помогает тот или иной человек. Не все обязаны видеть во мне потенциал и тратить на меня время. Я начинаю все с нуля в другой стране, сидя одна в комнате 24/7. Раньше я писала, что с ума не схожу, а теперь — схожу. И мне очень нужна поддержка, и я молю о ней. Спасибо всем, кто поддержал и помог», — призналась экс-участница Serebro в Stories.