Экс-солистка SEREBRO Катя Кищук впала в глубокую депрессию после ухода из группы: «Схожу с ума»

«Буквально десять минут назад со страхом сообщала своему мужчине, что боюсь выпускать что-то, дабы его не опозорить. Он сидел и смеялся. Пусть у вас тоже будет тот, кто скажет вам «глупенькая» или «глупенький» и наберет вам ванную. Мне тяжело признаться в том, что я нахожусь в глубокой депрессии. Пожалуйста, не спрашивайте меня почему. Мне не помогает тот или иной человек. Не все обязаны видеть во мне потенциал и тратить на меня время. Я начинаю все с нуля в другой стране, сидя одна в комнате 24/7. Раньше я писала, что с ума не схожу, а теперь — схожу. И мне очень нужна поддержка, и я молю о ней. Спасибо всем, кто поддержал и помог», — призналась экс-участница Serebro в Stories.