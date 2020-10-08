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Экс-продюсер «Дома-2» обвинила Ксению Собчак в связи со своим мужем: «Вбила гвоздь в мой брак»

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Василина Михайловская

Фото: www.instagram.com/vasyavasilina/

Всилина Михайловская решила нарушить молчание на фоне скандала с Тарзаном и Наташей Королевой, вспомнив то, как много лет назад Собчак увела ее собственного супруга.

Уже несколько недель не утихает скандал вокруг измен Сергея Глушко (Тарзана) жене Наташе Королевой. На днях Ксения Собчак выпустила интервью с ними, в котором они рассказали, как переживают непростые времена.

В связи с этим нарушила молчание женщина, которая, по ее словам, сама много лет назад пострадала от любвеобильности Ксении. Экс-продюсер шоу «Дом-2» Василина Михайловская прямо заявила, что Собчак увела у нее мужа. И именно благодаря связям с Алексеем Михайловским превратилась из дочери политика в телезвезду.

«Глядя на разлетевшиеся по Сети скрины последней съемки Русалки всея Руси, хочется задать лишь один вопрос: "Что ж ты, кентавр голож...й, двухсотпроцентный, с девочкой своей сделал?". И она, теряя последнюю блестящую чешую с хвоста, тебя еще защищает. Самое унизительное в таких историях — это публичность измены и персонификация "зла". Которое, конечно, моложе. Хлопает глазами, пытается "любить" бескорыстно. Когда этот "хор и балет" из голодных провинциальных чаек где-то "там", то и х... бы с ним. Вот в кровать твою когда лезет — это уже too much.

Когда-то именно интервьюерша этой записи, вбила последний, инкрустированный стразами гламурных нулевых, гвоздь в крышку гроба моего подыхающего брака. Я, собственно, никогда ее и не винила. Дети жестоки с котами, девушки безжалостны к женам. Но именно публичность предательства мужа травмирует так, что ты покрываешься шрамами, как броней. И больше ничего невозможно.

А что Ксюша? Отряхнулась и побежала себе дальше. Только уже более уверенно стряхивая с бревна напарницу. Я потом наблюдала ее тактику. Где бы она ни оказывалась, захватывает самого влиятельного на этой площадке жизни самца. И это уже дела давно минувших дней, но именно тогда "звезду" из нее сделал увлекшийся по уши мой бывший муж. До этого она была просто "дочь политика" и тусовщица внутри Садового кольца. Ну, у каждого свой путь... В извечной игре мужчины и женщины, у первого есть дополнительный козырь — ш...хи», — эмоционально написала Василина в Instagram.

Алексей Михайловский с нынешней женой Натальей Варвиной

Долгие годы поклонники «Дома-2» были уверены, что причиной развода Михайловских была одна из участниц телестройки Наталья Варвина, на которой Алексей в итоге женился. Но теперь выясняется, что разлучницей оказалась не она.

Василина и Алексей Михайловский долгие годы бок о бок работали в реалити. Василина покинула проект в 2014 году, а ее экс-муж (развелись в 2011-м) — на три года позже.

Фото и видео: Instagram Ксении Собчак, Василины Михайловской и Натальи Варвиной, «Секрет на миллион»/ НТВ

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