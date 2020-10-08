Экс-продюсер «Дома-2» обвинила Ксению Собчак в связи со своим мужем: «Вбила гвоздь в мой брак»
Фото: www.instagram.com/vasyavasilina/
Уже несколько недель не утихает скандал вокруг измен Сергея Глушко (Тарзана) жене Наташе Королевой. На днях Ксения Собчак выпустила интервью с ними, в котором они рассказали, как переживают непростые времена.
В связи с этим нарушила молчание женщина, которая, по ее словам, сама много лет назад пострадала от любвеобильности Ксении. Экс-продюсер шоу «Дом-2» Василина Михайловская прямо заявила, что Собчак увела у нее мужа. И именно благодаря связям с Алексеем Михайловским превратилась из дочери политика в телезвезду.
«Глядя на разлетевшиеся по Сети скрины последней съемки Русалки всея Руси, хочется задать лишь один вопрос: "Что ж ты, кентавр голож...й, двухсотпроцентный, с девочкой своей сделал?". И она, теряя последнюю блестящую чешую с хвоста, тебя еще защищает. Самое унизительное в таких историях — это публичность измены и персонификация "зла". Которое, конечно, моложе. Хлопает глазами, пытается "любить" бескорыстно. Когда этот "хор и балет" из голодных провинциальных чаек где-то "там", то и х... бы с ним. Вот в кровать твою когда лезет — это уже too much.
Когда-то именно интервьюерша этой записи, вбила последний, инкрустированный стразами гламурных нулевых, гвоздь в крышку гроба моего подыхающего брака. Я, собственно, никогда ее и не винила. Дети жестоки с котами, девушки безжалостны к женам. Но именно публичность предательства мужа травмирует так, что ты покрываешься шрамами, как броней. И больше ничего невозможно.
А что Ксюша? Отряхнулась и побежала себе дальше. Только уже более уверенно стряхивая с бревна напарницу. Я потом наблюдала ее тактику. Где бы она ни оказывалась, захватывает самого влиятельного на этой площадке жизни самца. И это уже дела давно минувших дней, но именно тогда "звезду" из нее сделал увлекшийся по уши мой бывший муж. До этого она была просто "дочь политика" и тусовщица внутри Садового кольца. Ну, у каждого свой путь... В извечной игре мужчины и женщины, у первого есть дополнительный козырь — ш...хи», — эмоционально написала Василина в Instagram.
Долгие годы поклонники «Дома-2» были уверены, что причиной развода Михайловских была одна из участниц телестройки Наталья Варвина, на которой Алексей в итоге женился. Но теперь выясняется, что разлучницей оказалась не она.
Василина и Алексей Михайловский долгие годы бок о бок работали в реалити. Василина покинула проект в 2014 году, а ее экс-муж (развелись в 2011-м) — на три года позже.
Фото и видео: Instagram Ксении Собчак, Василины Михайловской и Натальи Варвиной, «Секрет на миллион»/ НТВ
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