Экс-продюсер «Дома-2» обвинила Ксению Собчак в связи со своим мужем: «Вбила гвоздь в мой брак»

«Глядя на разлетевшиеся по Сети скрины последней съемки Русалки всея Руси, хочется задать лишь один вопрос: "Что ж ты, кентавр голож...й, двухсотпроцентный, с девочкой своей сделал?". И она, теряя последнюю блестящую чешую с хвоста, тебя еще защищает. Самое унизительное в таких историях — это публичность измены и персонификация "зла". Которое, конечно, моложе. Хлопает глазами, пытается "любить" бескорыстно. Когда этот "хор и балет" из голодных провинциальных чаек где-то "там", то и х... бы с ним. Вот в кровать твою когда лезет — это уже too much.

Когда-то именно интервьюерша этой записи, вбила последний, инкрустированный стразами гламурных нулевых, гвоздь в крышку гроба моего подыхающего брака. Я, собственно, никогда ее и не винила. Дети жестоки с котами, девушки безжалостны к женам. Но именно публичность предательства мужа травмирует так, что ты покрываешься шрамами, как броней. И больше ничего невозможно.

А что Ксюша? Отряхнулась и побежала себе дальше. Только уже более уверенно стряхивая с бревна напарницу. Я потом наблюдала ее тактику. Где бы она ни оказывалась, захватывает самого влиятельного на этой площадке жизни самца. И это уже дела давно минувших дней, но именно тогда "звезду" из нее сделал увлекшийся по уши мой бывший муж. До этого она была просто "дочь политика" и тусовщица внутри Садового кольца. Ну, у каждого свой путь... В извечной игре мужчины и женщины, у первого есть дополнительный козырь — ш...хи», — эмоционально написала Василина в Instagram.