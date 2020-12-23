«Видно, что не просто друзья»: в Сети обсуждают фото Анфисы Чеховой с брутальным мужчиной

Анфиса Чехова опубликовала в Instagram колоритные фото из Дубая, где она отдыхала с доктором Эдуардом Демченко. С ним телеведущая много общается, называя своим лучшим другом. Демченко в свою очередь тоже публикует на своей странице снимки с Чеховой.

Два дня назад, поздравляя Анфису с днем рождения, он так написал в блоге: «Мне бескрайне повезло, у меня есть ты — мой ангел, верный друг, наставник и светлый человек. Просто знай: я всегда рядом, в любые моменты жизни! Впереди твоя свадьба, место свидетеля мое Ничего не знаю! Просто будь здорова, прекрасна, весела, перестань худеть уже! С днем рождения, мой ангел».

Теперь подписчики Анфисы бурно обсуждают ее снимки с Эдуардом. Многом показалось, что они выглядят и ведут себя не как просто близкие друзья.