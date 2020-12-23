«Видно, что не просто друзья»: в Сети обсуждают фото Анфисы Чеховой с брутальным мужчиной
Фото: www.instagram.com/achekhova/
Анфиса Чехова опубликовала в Instagram колоритные фото из Дубая, где она отдыхала с доктором Эдуардом Демченко. С ним телеведущая много общается, называя своим лучшим другом. Демченко в свою очередь тоже публикует на своей странице снимки с Чеховой.
Два дня назад, поздравляя Анфису с днем рождения, он так написал в блоге: «Мне бескрайне повезло, у меня есть ты — мой ангел, верный друг, наставник и светлый человек. Просто знай: я всегда рядом, в любые моменты жизни! Впереди твоя свадьба, место свидетеля мое Ничего не знаю! Просто будь здорова, прекрасна, весела, перестань худеть уже! С днем рождения, мой ангел».
Теперь подписчики Анфисы бурно обсуждают ее снимки с Эдуардом. Многом показалось, что они выглядят и ведут себя не как просто близкие друзья.
«Анфиса, вы с этим горячим парнем отлично смотритесь», «Красивая пара. По вашему жениху видно, что он человек с хорошим чувством юмора. Это очень важное качество в наше время», «Анфиса! Вы очень красивая пара! Может быть, вы присмотритесь к друг другу. Это, конечно, шутка, я знаю, вы друзья, но мало ли, а вдруг», «Видно же, что вы не просто друзья», «Вы так гармонично смотритесь вместе... Дополняя друг друга на 1000%... Если не читать комментарии, а только смотреть на ваши фото, я б решила что у вас просто "любовная любовь"», «А я верю в такую дружбу, это очень круто», — последовали десятки комментариев.
«Это мой друг, а не жених. Со времен Instagram все нас поженить пытаются. Зачем?», — ответила Анфиса Чехова.
Чуть раньше Анфиса рассказывала, что долгое время у нее не складывались отношения с мужчинами и долгое время она боролась с боязнью брака, и в итоге победила эту фобию. Замужем Чехова была лишь раз — за актером Гурамом Баблишвили, от которого родила сына Соломона.
Фото и видео: Instagram Анфисы Чеховой
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