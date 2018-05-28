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Экс-супруг Чеховой рассказал о новых отношениях и сравнил бывшую с дикобразом

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Гурам Баблишвили
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Грузинский актер Гурам Баблишвили закрутил новый роман.

Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили расстались осенью прошлого года, причем смогли сохранить прекрасные отношения. И пока телеведущая коротает вечера в одиночестве и много путешествует, ее экс-возлюбленный зря времени не терял — у него уже появилась новая девушка по имени Юлия.

«Мы хорошо ладим, хорошо общаемся, нам замечательно. Я себя потрясающее чувствую, мне даже друзья говорят, когда я в Грузию приезжаю, — вау! У меня были отношения, но не серьезные. Мужчине нужно раздолье, другая энергетика...» — рассказал Гурам в эфире программы «Ты не поверишь!».

Баблишвили не стал молчать и о причинах разрыва с Чеховой. По его мнению, в семье не должно быть больше одного сильного и яркого человека. «Мы два дикобраза, а они очень осторожно занимаются любовью… Когда два лидера, то им, наверное, лучше идти порознь. Когда разошлись, был период, что было тяжело очень и ей, и мне. Наверное, помогла работа», — заявил актер.

Фото: Instagram

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