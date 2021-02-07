Экс-бойфренд Юлии Началовой сыграл свадьбу: «Жена держит в ежовых рукавицах»
Фото: Starface
После смерти певицы спортсмен не афишировал свою личную жизнь. Поклонники были уверены, что он по-прежнему влюблен в Юлию. Однако теперь стало понятно, что в личной жизни Александра произошли перемены. Его отец Александр Викторович в эфире передачи «Ты не поверишь!» на НТВ рассказал, что хоккеист уже женился: «Ее зовут Анна, она украинка. Теперь у него тихая, семейная жизнь. Жена держит его в ежовых рукавицах. Правда, преемника пока нет, но мы все ждем и просим». Сам Александр переехал в США, где открыл свою школу хоккейного спорта. Сам спортсмен не комментирует перемены в личной жизни, он отказывается отвечать и на вопросы о денежном споре с Юлией Началовой.
Фото: Global Look Press
Напомним, недвижимость Юлии Началовой досталась от бывшего мужа Евгения Алдонина. Около шести лет назад певица переписала долю в квартире на Фролова. Тогда исполнительница искала деньги на запись альбома и заграничный тур. Хоккеист предложил свою помощь и выкупил половину апартаментов за 20 миллионов рублей. Певица также уверяла, что не получала никаких денег. Уже после смерти Юлии ее представители подали в суд на Фролова с требованием уплатить 20 миллионов рублей плюс проценты. Однако позже сторона Началовой свой иск отозвала.
К слову, недавно мы писали, что за школьное обучение дочери Юлии Началовой платят почти миллион рублей в год. Мать ушедшей из жизни певицы Таисия Началова рассказала в социальной сети, где учится ее внучка.
Фото и видео: @taisianachalova / Instagram
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