Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова похвасталась фигурой в легинсах со штрипками

«На неделе обещают первый снег. Ничего не знаю, у меня все еще не все кроп-топы выгуляны» — шутливо прокомментировала пост звезда. Провожать последние теплые дни в столице Екатерина Решила максимально эффектно. Актриса позирует в монохромном черном образе, выстроенном вокруг остромодных легинсов со штрипками. Деталь подчеркнула стройные ноги, а усилили вау-эффект классические лодочки на шпильках головокружительной высоты. Демонстрировать рельефный пресс Волкова взялась при помощи укороченного топа с длинными рукавами, поверх которого надела еще один топ из кожи.