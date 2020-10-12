Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова похвасталась фигурой в легинсах со штрипками
Фото: Instagram @volkovihome
«На неделе обещают первый снег. Ничего не знаю, у меня все еще не все кроп-топы выгуляны» — шутливо прокомментировала пост звезда. Провожать последние теплые дни в столице Екатерина Решила максимально эффектно. Актриса позирует в монохромном черном образе, выстроенном вокруг остромодных легинсов со штрипками. Деталь подчеркнула стройные ноги, а усилили вау-эффект классические лодочки на шпильках головокружительной высоты. Демонстрировать рельефный пресс Волкова взялась при помощи укороченного топа с длинными рукавами, поверх которого надела еще один топ из кожи.
Фолловеры осыпали звезду сериала «Воронины» теплыми словами и восхищались стройностью. «Какая шикарная женщина!», «Пантера», «Фигура — огонь!», «Видна работа над собой», «Очень красивая! Стройняшка», «Дерзкая и красивая», «Шикарная Катюша», «С каждым днем все краше и краше», «Чертовски привлекательна» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @volkovihome
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