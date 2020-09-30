Екатерина Вилкова с мужем Ильей Любимовым показали семейный осенний образ в оттенках карамели

«Обожаю», «Счастливые. Мы скучали по таким фотографиям», «Катя, вы такие классные!», «Самые-самые», «Вы моя любимая актриса», «Обожаю вашу семью!», «В "Шифре" вы замечательная!», «Милые», «Про осень хорошо написали, лучше и не скажешь!», «Безумно красиво», «Этот взгляд мужа в адрес жены», «Обожаю вашу пару. Вы такие оба красивые. Особенные», «Какие клевые», «Нереальная энергетика! Какие вы суперские!», «Два любимых актёра. Всяческих благ и счастья», — полетели комментарии в адрес Екатерины и Ильи.

Екатерина Вилкова и Илья Любимов поженились в мае 2011 года. У супругов растут двое детей: 8-летняяя Павла и 6-летний Петр.

Екатерина снялась в 77 фильмах, самыми известными из которых стали «Батальонъ», «Шифр», «Куприн. Поединок», «Мамы чемпионов». Илья Любимов известен ролями в фильмах: «Неадекватные люди», «Казус Кукоцкого», «Не родись красивой» и других.