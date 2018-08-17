34-летняя Екатерина Вилкова удивила фанатов «бабушкиным» хобби

Свой пост Екатерина сопроводила хештегами «всесвоевожуссобой» и «бабулянаотдыхе».

Не все поклонники знают, для чего используется агрегат на фото. «Это что?», «Это вязальная машинка! У моей мамы такая-же», «Вязальная машина ? Теперь Катя Вилкова нравится мне еще больше», «Талантливый человек талантлив во всем!», «Ну нифигасе!!!! Что спицами вяжете знаю, но машинкааа!!!! Респект и очень приятно знать, что в наших, вязальческих рядах такие люди», «Ооой как милооо)) так классно что еще не вывились люди которые этим занимаются! умничка», «Катя, ровных петелек!!!», «Что это такое? Будущий шарф?», «Екатерины, что вы сотворяете?», «Мне так нравится такие домашние фоточки) ты такая милашка», — обсуждают они.

А вы любите рукодельничать?

Фото: instagram