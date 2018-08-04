«Самый крутой мужик»: Екатерина Вилкова поделилась редкими фото с мужем

«Какие вы классные!!!», «Какие вы клевые!!!!!! Катя!!!! Вы просто удивительные!!!!!», «Счастья вам», «Вы огонь🔥 просто!!!», «Обалденные вы!!! Любуюсь вашей семьёй и актерскими работами. Дерзайте! Вы- настоящие❤️», «Завидная и счастливая пара. И при этом ещё оба талантливые», «Какие же вы хорошие! Счастья вам!», «Вы замечательные 😍», «Приятно наблюдать за такой позитивной и счастливой парой», — пишут подписчики.

Напомним, актерская чета Екатерины Вилковой и Илья Любимова воспитывает двоих детей — шестилетнюю Павлу и четырехлетнего Петра.