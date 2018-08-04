logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Самый крутой мужик»: Екатерина Вилкова поделилась редкими фото с мужем

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 12

Фото из Instargam Екатерины Вилковой

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Актриса опубликовала несколько романтичных фото с Ильей Любимовым.

Актеры Екатерина Вилкова и Илья Любимов сыграли свадьбу в 2011 году, однако звезда сериала «Отель «Элеон»» так редко публикует в блоге семейные фото, что пользователи Сети неоднократно подозревали пару в разрыве. Однако несколько кадров, на днях появившихся в Instagram Екатерины, уверяют в обратном. В подписи к каждому снимку стоит красноречивый хештег #самыйкрутоймужик».

«Какие вы классные!!!», «Какие вы клевые!!!!!! Катя!!!! Вы просто удивительные!!!!!», «Счастья вам», «Вы огонь🔥 просто!!!», «Обалденные вы!!! Любуюсь вашей семьёй и актерскими работами. Дерзайте! Вы- настоящие❤️», «Завидная и счастливая пара. И при этом ещё оба талантливые», «Какие же вы хорошие! Счастья вам!», «Вы замечательные 😍», «Приятно наблюдать за такой позитивной и счастливой парой», — пишут подписчики.

Напомним, актерская чета Екатерины Вилковой и Илья Любимова воспитывает двоих детей — шестилетнюю Павлу и четырехлетнего Петра.

Фото: eastnews, instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...