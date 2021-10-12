Екатерина Варнава прокомментировала разницу в возрасте со своим возлюбленным

«Огромное количество СМИ тебе десять тысяч раз указывают: вот, она в возрасте 36 или 40, или 45 вышла в таком платье. А вот ей столько лет, а ему, они встречаются, столько лет», — заявила она.

Несмотря на это, саму ее это не смущает, она счастлива с Александром и видит совместное будущее с ним.

«На сегодняшний день я представляю, что моя семья будет с этим человеком. Что у нас будет, дай Бог, ребенок и собака. Мы будем прогуливаться большой дружной семьей. Мне нравятся эти мысли. Они меня вдохновляют. Мы говорим об этом. Да, он это разделяет. Но я не могу говорить за него», — отметила она.

Поделилась она и проблемами во взаимоотношениях с братом, с которым она сейчас не общается. Ранее Алексей появлялся на ТВ-шоу и критиковал деятельность сестры.

«Мы все взрослые люди, можем договориться. У меня есть причины, почему с братом сложилась такая ситуация, но я не хочу их озвучивать. Он даже тут недавно сходил на программу на одном федеральном канале. Меня тоже это повергло не в шок, но в удивление, потому что, наверное, ему за это неплохо заплатили. Я остыла, успокоилась. Мы родственники, но достаточно долгое время не общаемся. Он никак не помогал, когда нужна была помощь, когда болел папа и так далее», — заявила она.