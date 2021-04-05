Брат Екатерины Варнавы осудил ее эксперименты с внешностью — «Сделал бы ей инъекцию в мозг»

Кроме того, брату не понравилось, что Екатерина в последнее время часто меняет внешность. Он считает, что женщине следует быть более естественной. «Она изменилась. Не очень все это. Я противник такого. Если бы она меня слушала, я бы сделал ей инъекцию в мозг, чтобы она такими вещами не занималась», - уточнил Алексей.

Основной причиной охлаждения отношений с сестрой он назвал череду несчастий в семье. Катя редко начала появляться у матери. «Сначала брат, а потом отец ушли трагически», - добавил он. В программе «Звезды сошлись» на канале НТВ он добавил, что Варнава также не стала знакомить брата Алексея со своим избранником, режиссером Александром Молочниковым.