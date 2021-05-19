Александр Молочников и Екатерина Варнава откровенно рассказали о своих отношениях

29-летний режиссер Александр Молочников и 36-летняя актриса Екатерина Варнава публично объявили о своих отношениях совместным появлением на премии «Кинотавр» в Сочи осенью прошлого года. В интервью Федору Бондарчуку в программе «Кино в деталях» Варнава призналась, что отношения знаменитой пары начались ровно за один день до начала пандемии, то есть больше года назад. «Если можно сказать, что я его приобрела, как старый комод, то год назад, за день до пандемии», — шутит актриса.

Влюбленные подробно рассказали о том, как познакомились и почему не сразу нашли общий язык. Как известно, Молочникова и Варнаву «свел» Константин Богомолов. Именно он порекомендовал режиссеру рассмотреть актрису на роль в его новом спектакле. До встречи Александр не знал звезду Comedy Woman лично и никогда не смотрел юмористическое шоу, отмечая, что «такие похабные передачи» его не интересуют.

«Он позвонил мне и показался по телефону наглым и напористым. Ну думаю, может, переволновался. Человек молодой. Договорились, я пришла, посмотрела первый акт два часа, послушала его беседы с актерами. Меня все актрисы, занятые в спектакле, сканировали взглядом: "Кто это?", "Почему она пришла?", "Что происходит?". Потом мы сели на лестничной площадке, он спросил: "Ну как вам?". Я ответила, что в диком восторге! Обо всем подробно поговорили. А в это время выходили актрисы и продолжали: "Ой, а мы думали, зачем вы пришли?", "А вы в жизни гораздо симпатичнее, чем на экране, не такая старая". Но я на все готова! И тут он мне: "Спасибо большое, что пришли, вы мне не подходите". Вот это было унижение!», — вспоминает актриса.

Напомним, впервые Екатерина Варнава заговорила о новом возлюбленном в интервью Ксении Собчак около года назад, но имя избранника не раскрыла.