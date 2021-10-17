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Екатерина Варнава примерила новый образ и стала неузнаваемой — что она сделала с собой

Екатерина одна из самых ярких и обсуждаемых знаменитостей последнего времени. Звезда Comedy Woman постоянно дает поводы для обсуждения своей персоны: то рассекречивает роман с молодым режиссером, Александром Молочниковым, то снимается для обложек глянцев в провокационных образах, то играет в скандальных театральных постановках.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина Варнава

Фото: www.instagram.com/kativarnava

В Instagram Екатерина Варнава опубликовала большой пост о современном искусстве. Актриса и телеведущая порассуждала на тему прогресса в современном обществе и его взглядах на творчество.

Публикацию артистка сопроводила сериями снимков, на которых она примерила новый образ и стала неузнаваемой. Стилисты радикально изменили привычным образ Екатерины: сделали ей буйные кудри на волосах пшеничного оттенка, нанесли голубые тени в стиле ретро, а губы покрыли нюдово-персиковой губной помадой.

Подписчики Екатерины не стали скупиться на комплименты, отметив, что она прекрасна.

Впрочем, перевоплощаться для Екатерины Варнавы привычное дело. На днях состоялась премьера спектакля с ней в главной роли. Екатерина впервые участвовала в постановке в стиле кабаре. В финале спектакля актриса на мгновение предстала перед публикой практически обнаженной, но даже за эти мгновения сумела продемонстрировать идеальную фигуру и показать, как сильно похудела за последние месяцы (раньше она жаловалась, что набрала вес).

В конце спектакля возлюбленный артистки преподнес ей огромный букет цветов, встав перед избранницей на колени.

Напомним, о романе Екатерины Варнавы и Александра Молочникова стало известно несколько месяцев назад. В недавнем интервью артистка отметила, что ей постоянно указывают на разницу в возрасте с любимым мужчиной, но ее это не смущает. Она также призналась, что видит свое будущее только с Александром и мечтает родить ребенка с ним.

Фото и видео: Instagram