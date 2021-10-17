Екатерина Варнава примерила новый образ и стала неузнаваемой — что она сделала с собой

Впрочем, перевоплощаться для Екатерины Варнавы привычное дело. На днях состоялась премьера спектакля с ней в главной роли. Екатерина впервые участвовала в постановке в стиле кабаре. В финале спектакля актриса на мгновение предстала перед публикой практически обнаженной, но даже за эти мгновения сумела продемонстрировать идеальную фигуру и показать, как сильно похудела за последние месяцы (раньше она жаловалась, что набрала вес).

В конце спектакля возлюбленный артистки преподнес ей огромный букет цветов, встав перед избранницей на колени.

Напомним, о романе Екатерины Варнавы и Александра Молочникова стало известно несколько месяцев назад. В недавнем интервью артистка отметила, что ей постоянно указывают на разницу в возрасте с любимым мужчиной, но ее это не смущает. Она также призналась, что видит свое будущее только с Александром и мечтает родить ребенка с ним.