Звезда Comedy Woman Катя Варнава рассказала, как потеряла ребенка
Катя Варнава раскрыла в беседе с Идой Галич в ее шоу, чем закончилась ее беременность. Оказалось, что в жизни звезды был период, когда она ожидала малыша. К сожалению, произошла трагедия, о которой она сумела рассказать только сейчас.
«У меня произошел выкидыш. Я очень серьезно переживала это. Передо мной никогда не стоял выбор, делать аборт или не делать. Я всегда хотела ребенка. Так случилось, что о своем положении узнала на третьем месяце, но было отторжение плода. В общем, произошло все очень сумбурно и быстро. Ведь я уже успела представить себя с животом, мамой. Я люблю, обожаю детей. Уверена, что все они классные, с ними интереснее, чем со взрослыми», — рассказывает артистка.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @kativarnava
Она отметила, что после этого случая стала очень часто слышать вопросы о материнстве, которые доставляли ей огромный дискомфорт.
«Был период, когда я это слышала каждый божий день. Это не просто разрывает мое личное пространство, в него плюют! Когда вы спрашиваете подобные вопросы у женщины, не родившей до 36 лет, то, скорее всего, у нее на это были какие-то причины. Может, она не хотела быть мамой. Возможно, у нее есть какие-то проблемы со здоровьем», — объясняет Варнава.
Сейчас, когда в жизни Екатерины появился любимый мужчина, она ждет, когда сможет стать мамой и взять на руки своего ребенка.
«Сейчас в моей жизни такой период — я пытаюсь стать мамой, но не получается. Очень верю в чудо».
_Фото: Instagram Кати Варнавы
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