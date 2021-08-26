Звезда Comedy Woman Катя Варнава рассказала, как потеряла ребенка

Она отметила, что после этого случая стала очень часто слышать вопросы о материнстве, которые доставляли ей огромный дискомфорт.

«Был период, когда я это слышала каждый божий день. Это не просто разрывает мое личное пространство, в него плюют! Когда вы спрашиваете подобные вопросы у женщины, не родившей до 36 лет, то, скорее всего, у нее на это были какие-то причины. Может, она не хотела быть мамой. Возможно, у нее есть какие-то проблемы со здоровьем», — объясняет Варнава.