Егор Кончаловский опубликовал редкое семейное фото: «Эталон подражания!»
Фото: @egorkonchalovsky / Instagram
Режиссер редко делится подробностями своей семейной жизни, поэтому пост сразу привлек внимание подписчиков, которые восхитились кадром: «Эталон подражания!». За столом позировала и молодая жена Егора Кончаловского и их подросший сын. Под фото он написал: «Это небольшая часть нашей большой семьи...Степан Михалков, Я, Юлия Михалкова, Лиза Михалкова, Наталия Аринбасарова, Мария, Лука, Тимур, Анастасия Вертинская».
Любовь Толкалина и Егор Кончаловский развелись после 20 лет брака, чем очень расстроили поклонников, которые переживали за отношения пары. У них есть взрослая дочь Мария, которая сохранила отличные отношения с обоими родителями. Между бывшими супругами тоже отличные взаимоотношения, даже несмотря на то, что Кончаловский не раз рассказывал журналистам, почему они расстались. Так, режиссер уточняет, что Толкалина была плохой хозяйкой и не поладила с его матерью. После расставания с мужем Любовь Толкалина призналась, что смогла сохранить с ним теплые дружеские отношения: «И совсем тайное и главное — только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить». Второй раз он женился на Марии Леоновой, которая родила ему сына.
К слову, недавно мы писали, как Высоцкая показала фото с венчания с Кончаловским: фата, особое платье и необычные кольца. 47-летняя актриса, кулинар и телеведущая Юлия Высоцкая вспомнила важную для нее дату венчания с супругом, 83-летним режиссером Андреем Кончаловским.
Фото и видео: Instagram
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