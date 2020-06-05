Егор Кончаловский поделился трогательным видео с празднования дня рождения дочери: «Доченьке сегодня 19 лет»

Пользователи Сети уверены, что Маша взяла самое лучшее от обоих родителей: «Красавица необыкновенная!!!», «С днём Рожденья невероятной красавицы и большой умницы - дочки Машеньки!! Все лучшее собрала — с родителей!! И пусть ей будет счастье!!!», «Красавица! Очень талантливая девочка», «Красивая дочь, с днём рождения!!!», «У вас с Любовью чудесная дочь, с днём рождения 🥳 вашу красивую и умную девочку!», «Девушка необыкновенной Красоты!!!», «Поздравляем вас, Люба, с именинницей!!! Она - вообще прекрасное продолжение, много счастливых дней!!!», «Поздравляю Вас, Вы прекрасны, и дочь ваша прекрасна», «Две красавицы, такие разные, дочь в папу — счастливая!», «Вы такие красоточки, как сёстры. С Праздником!!! Удачи и любви!!!», «Будь счастлива! Мари и Любовь, вы красотки!», «Эталон и Мама, и доча, удачи , фортуны , здоровья 💐остальное прибудет)».

Напомним, после расставания с мужем Любовь Толкалина призналась, что смогла сохранить с ним теплые дружеские отношения: «И совсем тайное и главное — только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить». Позже выяснилось, что у режиссера появилась новая возлюбленная, родившая ему сына весной 2017 года. Пока поклонники пары бурно обсуждали «предательство» Кончаловского, сама Толкалина решила защитить его от враждебно настроенных критиков: «Почему все считают, что могут неуважительно высказываться о моем прекрасном Егоре и о нашей с ним теперешней новой жизни и статусе. Разве так сложно представить, что мы дружим, крепко, навсегда и совсем не расставались. Что это за ментальный и нравственный палеолит? Назовите хоть одну причину, почему я должна быть несчастлива, ну пожалуйста! Мне действительно невдомек».