Егор Кончаловский поделился трогательным видео с празднования дня рождения дочери: «Доченьке сегодня 19 лет»
Фото: Instagram Любови Толкалиной
Режиссер Егор Кончаловский и актриса Любовь Толкалина расстались в 2017 году спустя двадцать лет совместной жизни. У пары есть взрослая дочь Мария, которой в пятницу, 5 июня, исполнилось 19 лет. В своем блоге Егор опубликовал трогательное видео с празднования — именинница задувает свечи на торте: «Дочке 19! Поздравляю!». За кадром слышны голоса родителей и младшего брата Маши, трехлетнего Тимура.
Свечи на праздничный торт Маша устанавливала вместе со сводным братом Тимуром, сыном Егора Кончаловского и его молодой супруги Марии Леоновой.
Мама девушки опубликовала в Instagram подборку совместных снимков, под которыми оставила нежное поздравление: «Сегодня, 5-го июня в 16.00 исполнилось 19 лет, как я стала бессмертной. Сегодня день рожденья у Мари. @welcometomaria. Мы принимаем поздравления. А Маша у себя на странице приготовила всем подарок! Мое Сердце! Слова не могут передать радости и счастья от того, что Ты пришла ко мне. Спасибо, что выбрала меня. Ты - мой бесконечный день рожденья!».
«Любааааа, я поздравляю вас с Егором с этим большим, красивым, кудрявым счастьем, которое вы назвали Марией!!!» — поздравляет Екатерина Стриженова.
«Любочка, с днём рождения Машуню. Счастья, любви и успехов во всех её начинаниях», — присоединяется Ирина Муромцева.
«С днём рождения прекрасную Машу!!!! Восхищаюсь вами, девочки!!!!» — вторит коллегам Марьяна Спивак.
Кроме того, Любовь Толкалина исполнила для дочери песню «Мария» из репертуара Бориса Гребенщикова.
Пользователи Сети уверены, что Маша взяла самое лучшее от обоих родителей: «Красавица необыкновенная!!!», «С днём Рожденья невероятной красавицы и большой умницы - дочки Машеньки!! Все лучшее собрала — с родителей!! И пусть ей будет счастье!!!», «Красавица! Очень талантливая девочка», «Красивая дочь, с днём рождения!!!», «У вас с Любовью чудесная дочь, с днём рождения 🥳 вашу красивую и умную девочку!», «Девушка необыкновенной Красоты!!!», «Поздравляем вас, Люба, с именинницей!!! Она - вообще прекрасное продолжение, много счастливых дней!!!», «Поздравляю Вас, Вы прекрасны, и дочь ваша прекрасна», «Две красавицы, такие разные, дочь в папу — счастливая!», «Вы такие красоточки, как сёстры. С Праздником!!! Удачи и любви!!!», «Будь счастлива! Мари и Любовь, вы красотки!», «Эталон и Мама, и доча, удачи , фортуны , здоровья 💐остальное прибудет)».
Напомним, после расставания с мужем Любовь Толкалина призналась, что смогла сохранить с ним теплые дружеские отношения: «И совсем тайное и главное — только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить». Позже выяснилось, что у режиссера появилась новая возлюбленная, родившая ему сына весной 2017 года. Пока поклонники пары бурно обсуждали «предательство» Кончаловского, сама Толкалина решила защитить его от враждебно настроенных критиков: «Почему все считают, что могут неуважительно высказываться о моем прекрасном Егоре и о нашей с ним теперешней новой жизни и статусе. Разве так сложно представить, что мы дружим, крепко, навсегда и совсем не расставались. Что это за ментальный и нравственный палеолит? Назовите хоть одну причину, почему я должна быть несчастлива, ну пожалуйста! Мне действительно невдомек».
Больше о Любови Толкалиной вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: Instagram
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