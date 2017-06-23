Егор Кончаловский прокомментировал возможность отключения дочери Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского от аппаратов жизнеобеспечения

Сегодня в эфире ток-шоу «Пусть говорят» с Андреем Малаховым известный режиссер Егор Кончаловский неожиданно прокомментировал ситуацию с дочерью Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского. Он рассказал, что за четыре года нахождения под аппаратами жизнеобеспечения в состоянии девочки наступило пусть небольшое, но улучшение.

«Маша жива и хоть медленно, но идет не то что на поправку, но идет какое-то улучшение. Ни при каких обстоятельствах отключение системы жизнеобеспечения даже не рассматривалось», — заверил он публику.

«Тяжелее всего, конечно, тогда было Юле Высоцкой. Но они не сдались», — добавил он.

Фото: instagram.com