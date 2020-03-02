Это официально: Little Big представит Россию на конкурсе «Евровидение» в 2020 году

В свое время их песня Skibidi произвела фурор, а пользователи соцсетей копировали движения из клипа и делали смешные видеозарисовки. Яркие образы и стильные треки и клипы сделали питерскую группу Little Big известными не только в России, но и во всем мире.

Конкурс «Евровидение» состоится в мае этого года в Нидерландах.