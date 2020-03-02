Это официально: Little Big представит Россию на конкурсе «Евровидение» в 2020 году
я выбрал вместо рекламы.
Фото: EastNews
«Это огромная ответственность, потому что мы представляем Россию. Мы поначалу обрадовались, потом пришел страх, потому что надежд всегда много. Но мы постараемся сделать все, что от нас зависит. Это событие планетарного масштаба для любой группы. Как часть любого русского человека, юмор у нас в крови, потому что без юмора невозможно жить. Песня будет веселой. Не беспокойтесь за хореографию. С хореографией у нас все тип-топ. Мы вам обещаем — вы будете удивлены», — цитирует Певый канал слова солиста Little Big Ильи Прусикина.
В свое время их песня Skibidi произвела фурор, а пользователи соцсетей копировали движения из клипа и делали смешные видеозарисовки. Яркие образы и стильные треки и клипы сделали питерскую группу Little Big известными не только в России, но и во всем мире.
Конкурс «Евровидение» состоится в мае этого года в Нидерландах.
Фото и видео: EastNews, YouTube, Instagram
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