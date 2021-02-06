Джиджи Хадид рассказала правду о пластике лица

Супермодель часто винят в том, что она обращается за помощью к косметологам и пластическим хирургам. Так, некоторые специалисты в этой области предположили, что девушка сделала губы, подбородок и скулы. «Она выглядит так, будто у нее есть филлер в губах и подбородке», — сказал лондонский доктор Сабрина Шах-Десаи.

Белла решила опровергнуть слухи и откровенно рассказала о том, что ни разу в жизни не прибегала к пластике, чтобы улучшить свою внешность. «Я никогда ничего не делала со своим лицом, я просто научилась его контурировать. Тонируя одну часть и осветляя другую, можно придать лицу совершенно новую форму», — призналась она.