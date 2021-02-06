Джиджи Хадид рассказала правду о пластике лица
Фото: @gigihadid/ Instagram
Супермодель часто винят в том, что она обращается за помощью к косметологам и пластическим хирургам. Так, некоторые специалисты в этой области предположили, что девушка сделала губы, подбородок и скулы. «Она выглядит так, будто у нее есть филлер в губах и подбородке», — сказал лондонский доктор Сабрина Шах-Десаи.
Белла решила опровергнуть слухи и откровенно рассказала о том, что ни разу в жизни не прибегала к пластике, чтобы улучшить свою внешность. «Я никогда ничего не делала со своим лицом, я просто научилась его контурировать. Тонируя одну часть и осветляя другую, можно придать лицу совершенно новую форму», — призналась она.
Кроме того, звезда добавила, что после беременности и рождения дочери она практически отказалась от использования декоративной косметики. «При беременности я полностью перешла на естественный уход за кожей, чтобы быть уверенной в том, что я не подвергаю ребенка какой-либо опасности из-за химических веществ в составе продуктов. Сейчас у меня и вовсе нет времени, я иногда даже не умываюсь и не расчесываюсь в течение нескольких дней», — подытожила модель.
А как вы относитесь к пластической хирургии? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @gigihadid/ Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ruв ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!