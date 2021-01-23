Дженнифер Лопес рассказала о том, что ей помогло полюбить себя
Фото: @jlo / Instagram
«Мне было около тридцати, когда я начала ходить к психотерапевту — тогда все вокруг говорили о важности принятия себя и любви к себе. Я тоже думала, что, конечно, люблю себя — увы, все, что происходило в моей личной жизни свидетельствовало об обратном. Тогда я не понимала, в чем вообще соль. И поняла гораздо позже — это путешествие, и я все еще в пути, — поведала знаменитость в интервью американскому ведущему Джею Шетти. — Люди, которые наблюдают за моими метаморфозами, иногда говорят: «О, она переизобретает себя». А я терпеть не могу это слово. Я не переизобретаю, не пытаюсь стать кем-то другим, не обманываю людей — если угодно, я эволюционирую».
Артистка также рассказала, что заниматься саморазвитием ей помогают коучи, терапевты и позитивные аффирмации, которые она ежедневно практикует. «То, что вы говорите и то, о чем думаете, становится реальностью. Если вы относитесь к себе, как к неудачнику, то потерпите неудачу. Нас создают не только обстоятельства и внешние условия, но и наши мысли», — подчеркнула звезда.
А вы умеете любить и принимать себя? Может быть у вас есть какие-то личные секреты, которые помогают вам в этом деле? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото и видео: @jlo / Instagram
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