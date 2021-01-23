Дженнифер Лопес рассказала о том, что ей помогло полюбить себя

Артистка также рассказала, что заниматься саморазвитием ей помогают коучи, терапевты и позитивные аффирмации, которые она ежедневно практикует. «То, что вы говорите и то, о чем думаете, становится реальностью. Если вы относитесь к себе, как к неудачнику, то потерпите неудачу. Нас создают не только обстоятельства и внешние условия, но и наши мысли», — подчеркнула звезда.

А вы умеете любить и принимать себя? Может быть у вас есть какие-то личные секреты, которые помогают вам в этом деле? Делитесь своими ответами в комментариях!