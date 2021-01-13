Дженнифер Лопес показала игривый образ с накладными ресницами: «Королева!»
Дженнифер Лопес славится тем, что в свои 51 выглядит просто великолепно и находится в потрясающей физической форме, которую не раз демонстрировала в клипах, фотосессиях и прямых эфирах. И вот в своем Instagram-аккаунте Дженнифер Лопес выложила новый снимок, на котором игриво улыбается и озорно смотрит в камеру из-под приподнятых солнцезащитных очков.
Ее волосы собраны в высокий гладкий хвост, а на лице – легкий мейк в актуальных персиково-розовых тонах с накладными ресницами. Коже артистки буквально светится здоровьем, брови естественно уложены, на щеках играет легкий румянец. Акцент в мейке сделан на глаза, которые она выделила не цветом, а при помощи накладных ресниц.
В ушах у Джей Ло простые серьги-кольца, на ногтях – скромный маникюр нюдового оттенка в тон толстовке. В целом образ получился свежим и очень молодежным, что и оценили ее поклонники: «Красотка», «Люблю вас», «Вот это взгляд!», «Удивительно роскошный макияж», «Королева!» «Самая красивая женщина во всем мире», – написали они в комментариях.
Фото: Instagram jlo
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