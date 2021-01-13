Дженнифер Лопес показала игривый образ с накладными ресницами: «Королева!»

В ушах у Джей Ло простые серьги-кольца, на ногтях – скромный маникюр нюдового оттенка в тон толстовке. В целом образ получился свежим и очень молодежным, что и оценили ее поклонники: «Красотка», «Люблю вас», «Вот это взгляд!», «Удивительно роскошный макияж», «Королева!» «Самая красивая женщина во всем мире», – написали они в комментариях.

Фото: Instagram jlo

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