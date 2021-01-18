51-летняя Дженнифер Лопес рассказала о ботоксе и пластике: «Мой секрет красоты проще»

Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram новое фото, в комментариях к которому фолловеры начали писать комплименты. Правда, нашлись и критики. «Можно я просто отмечу, что лоб и брови у вас не двигаются, когда вы говорите или пытаетесь выразить эмоции. Вы определенно колете ботокс. И очень много. В этом нет ничего плохого. Просто замечание», — написала одна девушка.

Певица не стала отмалчиваться и решила ответить раскритиковавшей ее подписчице: «Как же смешно... Это просто мое лицо! И я 500-миллионный раз повторяю, что никогда не делала себе уколы ботокса, другие инъекции и операции. Пользуйтесь косметикой JLo Beauty и чувствуйте себя красивой без пластики. А вот вам еще секрет: будьте более позитивными, добрыми, будьте выше споров, не тратьте время на унижение и критику других людей, и тогда вы точно будете выглядеть молодо и красиво».