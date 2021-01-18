51-летняя Дженнифер Лопес рассказала о ботоксе и пластике: «Мой секрет красоты проще»
Фото: Instagram Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram новое фото, в комментариях к которому фолловеры начали писать комплименты. Правда, нашлись и критики. «Можно я просто отмечу, что лоб и брови у вас не двигаются, когда вы говорите или пытаетесь выразить эмоции. Вы определенно колете ботокс. И очень много. В этом нет ничего плохого. Просто замечание», — написала одна девушка.
Певица не стала отмалчиваться и решила ответить раскритиковавшей ее подписчице: «Как же смешно... Это просто мое лицо! И я 500-миллионный раз повторяю, что никогда не делала себе уколы ботокса, другие инъекции и операции. Пользуйтесь косметикой JLo Beauty и чувствуйте себя красивой без пластики. А вот вам еще секрет: будьте более позитивными, добрыми, будьте выше споров, не тратьте время на унижение и критику других людей, и тогда вы точно будете выглядеть молодо и красиво».
К слову, недавно Дженнифер Лопес раскрыла секреты ухода за кожей и объявила о запуске своего бренда косметики. Звезда рассказала, что ценит семейные рецепты красоты, которыми с ней поделились мама и бабушка. Они всегда использовали в своей бьюти-рутине оливковое масло. По ее словам, именно этот продукт помогал им вернуть красоту и блеск волосам и напитать кожу лица и тела, а также избавить от растяжек. «То, что оливковое масло делает с кожей, просто удивительно, — пояснила она. — Я уверена, что фраза "До 25 лет вы имеете лицо, которое дал вам Бог. После этого вы получаете лицо, которое заслуживаете" имеет очень глубокий смысл. Нужно по-настоящему хотеть быть красивой изнутри, и тогда это будет видно снаружи».
Фото и видео: Instagram
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