Дженна Деван впервые показала лицо новорожденного сына, появившись с ним в глянце

Дженна Деван недавно объявила, что приняла предложение руки и сердца от отца своего сына — актера Стива Кази, с которым встречается с 2018 года. «Тебе принадлежит мое сердце», — сказала актриса жениху. Но то, когда состоится свадьба, пока низвестно.

У Дженны есть еще и 6-летняя дочь Эверли, которую она родила в браке с актером Ченнингом Татумом.

Дженна Деван прославилась, сыграв в таких фильмах, как «Шаг вперед», «Держи ритм», «Резидент» и других. Всего ее фильмография насчитывает больше 70 работ.