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Дженна Деван впервые показала лицо новорожденного сына, появившись с ним в глянце

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дженна с дочерью Эверли

Фото: Instagram

Экс-жена Ченнинга Татума во второй раз стала матерью 10 марта.

39-летняя Дженна Дуан появилась в глянце с новорожденным сыном и впервые показала его лицо. Эксклюзивные фото сделал журнал People.

На фото Дженна, сфотографированная без косметики, нежно обнимает малыша. «Вот он маленький ангел Каллум Кази! Спасибо за фото, которое стало моим самым любимым», — написала молодая мать в Instagram.

Дженна Деван недавно объявила, что приняла предложение руки и сердца от отца своего сына — актера Стива Кази, с которым встречается с 2018 года. «Тебе принадлежит мое сердце», — сказала актриса жениху. Но то, когда состоится свадьба, пока низвестно.

У Дженны есть еще и 6-летняя дочь Эверли, которую она родила в браке с актером Ченнингом Татумом.

Дженна Деван прославилась, сыграв в таких фильмах, как «Шаг вперед», «Держи ритм», «Резидент» и других. Всего ее фильмография насчитывает больше 70 работ.

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Фото и видео: Instagram, East News

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