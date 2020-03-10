39-летняя Дженна Деван родила второго ребенка и показала нежное фото с ним
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Фото: Instagram Дженны Деван
6 марта звезда фильма «Шаг вперед» Дженна Деван стала мамой во второй раз. Отцом ребенка стал 44-летний актер Стив Кази. Об этом новоиспеченные родители сообщили спустя четыре дня в своих блогах, показав первые фотографии новорожденного сына.
Малыша назвали Каллум Майкл Кази. У него есть 6-летняя сестра Эверли, которая родилась в браке Дженны Деван с актером Ченнингом Татумом. Актеры были в браке 9 лет и расстались в конце 2018 года.
О беременности актрисы от Стива Кази СМИ сообщили в конце сентября 2019 года. Ранее он 7 лет состоял в отношениях с актрисой Меган Хилти. С Дженной Стив начал встречаться в октябре 2018 года.
Фото и видео: instagram
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