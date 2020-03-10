39-летняя Дженна Деван родила второго ребенка и показала нежное фото с ним

Малыша назвали Каллум Майкл Кази. У него есть 6-летняя сестра Эверли, которая родилась в браке Дженны Деван с актером Ченнингом Татумом. Актеры были в браке 9 лет и расстались в конце 2018 года.

О беременности актрисы от Стива Кази СМИ сообщили в конце сентября 2019 года. Ранее он 7 лет состоял в отношениях с актрисой Меган Хилти. С Дженной Стив начал встречаться в октябре 2018 года.