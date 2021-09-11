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Дон Корлеоне: 54-летний Киркоров примерил образ босса мафии для нового клипа

Король российской поп-сцены Филипп Киркоров презентовал новое музыкальное видео на свежую песню «По камням по острым». В клипе артист меняет около десятка образов в духе фильма «Крестный отец», а само действие происходит в декорациях итальянских улиц, сооруженных в Дубае. На Сицилию на момент съемок видео туристов не пускали.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Филипп Киркоров

Фото: East News Russia

С новой песней «По камням по острым» Филипп Киркоров вернулся к традиционным для себя поп-балладам, а в музыкальном видео сделала ставку на роскошь. Режиссер Сергей Ткаченко отвел 54-летнему королю отечественной эстрады роль погруженного в меланхолию крестного отца. А костюмеры подчеркнули образ двубортными пиджаками в полоску, белоснежными шляпами и бесчисленными перстнями и брошками.

Стилизованность под фильмы о доне Корлеоне и фирменная, щедрая на яркие детали эстетика образа Филиппа Киркорова воплотились в нескольких образах.

На подборку образов отреагировали не только поклонники, но и звезды. Митя Фомин написал, что ждет выхода шедевра, дочь Валерии Анна Шульгина назвала певца крашем, а Сосо Павлиашвили обратил внимание на один из нарядов. «Шик!!! Я хочу такой белый костюм! Куда можно обратиться, брат?», — написал исполнитель.

Кстати, недавно стало известно о том, что Филипп Киркоров решил открыть музей своих костюмов. Что неудивительно, учитывая, что на один только фестиваль в Сочи поп-король взял с собой 15 чемоданов нарядов.

Фото и видео: @GUTSERIEV MEDIA/YouTube; @fkirkorov/Instagram; East News Russia