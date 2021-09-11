Дон Корлеоне: 54-летний Киркоров примерил образ босса мафии для нового клипа

На подборку образов отреагировали не только поклонники, но и звезды. Митя Фомин написал, что ждет выхода шедевра, дочь Валерии Анна Шульгина назвала певца крашем, а Сосо Павлиашвили обратил внимание на один из нарядов. «Шик!!! Я хочу такой белый костюм! Куда можно обратиться, брат?», — написал исполнитель.

Кстати, недавно стало известно о том, что Филипп Киркоров решил открыть музей своих костюмов. Что неудивительно, учитывая, что на один только фестиваль в Сочи поп-король взял с собой 15 чемоданов нарядов.