Выкинуть жалко: Филипп Киркоров откроет музей со своими вещами
«Я многие коллекции первых линий знаменитых домов моды покупаю прямо с подиума. Артист должен каждый раз появляться в новых костюмах. Не в моих традициях приходить на съемку программы в вещи, которую зрители уже раньше видели. Люблю удивлять, и возможно, поэтому я столько лет и популярен на эстраде: даю людям возможность обсудить меня, мой внешний вид, костюм, песню. Но все это стоит денег!» — рассказал певец изданию «Дни.ру».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Большую часть вещей, которые Киркоров уже не планирует надевать, он продает. Но есть ценные экземпляры, которые музыкант хочет сохранить как память о себе.
«Есть у меня наряды с которыми никогда расстанусь, например, отделанная зеркалами куртка пойдет в мой музей. Я же не вечный!» — сообщил артист.
С местом для будущего культурного объекта заслуженный артист России пока не определился, но отдать под музей квартиру в которой он жил с Аллой Пугачевой не сможет. «Там живут совсем другие воспоминания, которые там же и умрут. Там прошли мои самые счастливые годы, можно сказать – намоленное место», — откровенно рассказал артист.
На открытие своего музея Киркорова вдохновила группа ABBA. Певец посетил музей коллектива в Стокгольме.
Напомним, что Алла Пугачева и Филипп Киркоров были женаты с 1994 по 2005 год. Певец тяжело переживал развод и не раз говорил о сильной любви к бывшей супруге.
Фото и видео: Global Look Press
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