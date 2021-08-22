Выкинуть жалко: Филипп Киркоров откроет музей со своими вещами

С местом для будущего культурного объекта заслуженный артист России пока не определился, но отдать под музей квартиру в которой он жил с Аллой Пугачевой не сможет. «Там живут совсем другие воспоминания, которые там же и умрут. Там прошли мои самые счастливые годы, можно сказать – намоленное место», — откровенно рассказал артист.

На открытие своего музея Киркорова вдохновила группа ABBA. Певец посетил музей коллектива в Стокгольме.

Напомним, что Алла Пугачева и Филипп Киркоров были женаты с 1994 по 2005 год. Певец тяжело переживал развод и не раз говорил о сильной любви к бывшей супруге.