«Я работаю звездой»: Киркоров привез в Сочи 15 чемоданов одежды
Интересный диалог вышел у Филиппа Бедросовича с журналистами на красной дорожке. На вопрос о том, правда ли он привез с собой в Сочи 15 чемоданов с одеждой, он не просто не стал отрицать этот факт, а даже честно признался: «Ну что ж поделать, я работаю звездой. А работа эта достаточно непростая, дорогостоящая, как минимум, связанная с перегрузом в аэропортах», — сказал артист.
Сегодня с Дмитрием Биланом на его творческом вечере, который пройдет в рамках фестиваля, Киркоров подготовил для выступления песню «Химия», который будет сопровождаться «фантастическим номером», который никого из зрителей в зале и по телевидению не оставят равнодушным.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
И если вчера поп-король российской эстрады пришел на музыкальную премию с парой необычных аксессуаров из новой коллекции французского модного дома Louis Vuitton за 3 миллиона рублей, то сегодня перещеголял самого себя и выбрал одежду бренда Phillip Plein – об общей стоимости всего образа даже говорить страшно. Но, безусловно, оно того стоит, ведь Киркоров любит, а главное, умеет эпатировать публику. И вновь это делает с юмором и самоиронией.
Вслед за Филиппом к фотографам продолжают выходить звезды – одна ярче другой, потому что сегодня для «Новой волны» — знаковый вечер: в течение многих лет существования этого грандиозного проекта концерт, посвященный определенному артисту, который уже доказал свою популярность не словом, а делом, собирает сотни тысяч ценителей качественной музыки.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram, Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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