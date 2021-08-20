«Я работаю звездой»: Киркоров привез в Сочи 15 чемоданов одежды

Интересный диалог вышел у Филиппа Бедросовича с журналистами на красной дорожке. На вопрос о том, правда ли он привез с собой в Сочи 15 чемоданов с одеждой, он не просто не стал отрицать этот факт, а даже честно признался: «Ну что ж поделать, я работаю звездой. А работа эта достаточно непростая, дорогостоящая, как минимум, связанная с перегрузом в аэропортах», — сказал артист.