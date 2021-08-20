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«Я работаю звездой»: Киркоров привез в Сочи 15 чемоданов одежды

Не появилось еще на небосклоне российского шоу-бизнеса звезды ярче, чем Филипп Киркоров. И дело совсем не в пиджаке, расшитом зеркальной мозаикой, в котором артист вышел к журналистам во второй день конкурса молодых исполнителей «Новая волна». Просто так ощущать и преподносить себя зрителям и поклонникам может только он, ведь быть звездой — это его профессия.
«Я работаю звездой»: Киркоров привез в Сочи 15 чемоданов одежды

Интересный диалог вышел у Филиппа Бедросовича с журналистами на красной дорожке. На вопрос о том, правда ли он привез с собой в Сочи 15 чемоданов с одеждой, он не просто не стал отрицать этот факт, а даже честно признался: «Ну что ж поделать, я работаю звездой. А работа эта достаточно непростая, дорогостоящая, как минимум, связанная с перегрузом в аэропортах», — сказал артист.

Сегодня с Дмитрием Биланом на его творческом вечере, который пройдет в рамках фестиваля, Киркоров подготовил для выступления песню «Химия», который будет сопровождаться «фантастическим номером», который никого из зрителей в зале и по телевидению не оставят равнодушным.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Филипп Киркоров и Дима Билан

Фото: Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

И если вчера поп-король российской эстрады пришел на музыкальную премию с парой необычных аксессуаров из новой коллекции французского модного дома Louis Vuitton за 3 миллиона рублей, то сегодня перещеголял самого себя и выбрал одежду бренда Phillip Plein – об общей стоимости всего образа даже говорить страшно. Но, безусловно, оно того стоит, ведь Киркоров любит, а главное, умеет эпатировать публику. И вновь это делает с юмором и самоиронией.

Вслед за Филиппом к фотографам продолжают выходить звезды – одна ярче другой, потому что сегодня для «Новой волны» — знаковый вечер: в течение многих лет существования этого грандиозного проекта концерт, посвященный определенному артисту, который уже доказал свою популярность не словом, а делом, собирает сотни тысяч ценителей качественной музыки.

Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram, Екатерина Ширинкина/Passion.ru

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