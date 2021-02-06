Доктор Мясников рассказал, какое лекарство нужно убрать из домашней аптечки

Знаменитый врач в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что неправильное употребление препарата для снижения давления может привести к инфаркту.

«У вас поднялось давление, и вам все говорят: возьмите под язык то-то и то-то. Вы прекрасно знаете название этих лекарств. Вы берете, и давление падает. А потом — инфаркт. И вы считаете, что он случился от повышения давления», — пояснил доктор.

Кроме того, телеведущий отметил, что во всем мире самостоятельное применение подобных препаратов запрещено. Они могут резко снизить давление, а это может немедленно привести к инфаркту, инсульту и острой почечной недостаточности. Доктор посоветовал убрать подобные препараты из домашней аптечки и забыть о них навсегда.

К слову, ранее мы писали, что Мясников раскрыл привычку, грозящую развитием сахарного диабета. Врач предупредил, что чрезмерное употребление «диетических» сладостей с фруктозой приводит к ожирению, а также может стать причиной появления диабета.