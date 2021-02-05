Как и почему трясутся руки, объяснил доктор Мясников

По словам врача, самыми распространенными причинами трясущихся рук остаются прием медикаментов с содержанием лития, алкогольная зависимость и энцефалопатия. Но главными диагнозами при таком симптоме остаются эссенциальный тремор и болезнь Паркинсона. И если первый не опасен (в 70% случаев передается по наследству), то второй диагноз связан с дефицитом дофамина в мозгу, а также может быть вызван травмой головы, нехваткой витамина D, мигренью. Мясников рассказывает, что в индийской аюрведе описывались способы лечения тремора специальными травами. В их составе содержалось вещество под названием «левадопа», именно оно и используется сейчас в сегодняшних медикаментах для терапии Паркинсона.

По статистике, в группе риска те, кто пьет молоко и родниковую воду. В числе факторов риска остаются ожирение, избыток железа и магния, недостаточная мышечная сила. А вот курящие и употребляющие кофе могут бояться заболевания меньше, так как при недостатке дофамина они не ощущают удовольствия от них. Также активные физические нагрузки снижают риск развития болезни.

Фото: depositphotos

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