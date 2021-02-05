Как и почему трясутся руки, объяснил доктор Мясников
В эфире канала «Россия 1» известный врач и телеведущий пояснил, что у всех людей присутствует физиологический тремор, только обычно он просто незаметен. «Та или иная степень тремора есть у всех. Он бывает эссенциальный, то есть он есть, а причин ему нет. Это первичный тремор, не опасный, а может быть проявлением болезни от Паркинсона до опухоли мозга», – рассказывает врач.
Специалист объясняет, когда этот симптом становится тревожным сигналом и намеком на страшное заболевание. Для диагностики используется белый лист, на который направляется луч света. Пациент держит руку так, чтобы на бумаге была видна тень и по степени ее колебания оценивается состояние.
По словам врача, самыми распространенными причинами трясущихся рук остаются прием медикаментов с содержанием лития, алкогольная зависимость и энцефалопатия. Но главными диагнозами при таком симптоме остаются эссенциальный тремор и болезнь Паркинсона. И если первый не опасен (в 70% случаев передается по наследству), то второй диагноз связан с дефицитом дофамина в мозгу, а также может быть вызван травмой головы, нехваткой витамина D, мигренью. Мясников рассказывает, что в индийской аюрведе описывались способы лечения тремора специальными травами. В их составе содержалось вещество под названием «левадопа», именно оно и используется сейчас в сегодняшних медикаментах для терапии Паркинсона.
По статистике, в группе риска те, кто пьет молоко и родниковую воду. В числе факторов риска остаются ожирение, избыток железа и магния, недостаточная мышечная сила. А вот курящие и употребляющие кофе могут бояться заболевания меньше, так как при недостатке дофамина они не ощущают удовольствия от них. Также активные физические нагрузки снижают риск развития болезни.
Фото: depositphotos
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