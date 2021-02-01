Мясников раскрыл привычку, грозящую развитием сахарного диабета
Как уточнил медик, во фруктах действительно есть полезная натуральная фруктоза. При этом заменители сахара на ее основе, который используют кондитеры, может быть опасен для организма. Как передает телеканал «Россия 1», Мясников объяснил, что фруктоза без фруктов и овощей усваивается по-другому. «Когда мы сразу принимаем фруктозу, она начинает всасываться не в том месте, не в то время, не в том количестве», - подчеркнул эксперт. Он посоветовал россиянам вовсе отказаться от таких угощений. Врач уверен, что похудеть, употребляя такие десерты, невозможно.
Напомним, ирландский диетолог Ифа Херн считает, что во время похудения ни в коем случае нельзя отказываться от любимой еды. Ифа отметила, что для диеты психическое состояние человека не менее важно, как и соблюдение ограничений. Худеющим важно чувствовать, что они выполняют правила и все еще могут есть любимые угощения.
По мнению эксперта, вместо того чтобы вычеркивать продукты-фавориты из рациона, надо привыкнуть есть их меньше и реже — небольшими порциями. По мнению диетолога, это единственный способ контролировать себя и не срываться.
Фото: pexels.com
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