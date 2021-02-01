Мясников раскрыл привычку, грозящую развитием сахарного диабета

Напомним, ирландский диетолог Ифа Херн считает, что во время похудения ни в коем случае нельзя отказываться от любимой еды. Ифа отметила, что для диеты психическое состояние человека не менее важно, как и соблюдение ограничений. Худеющим важно чувствовать, что они выполняют правила и все еще могут есть любимые угощения.

По мнению эксперта, вместо того чтобы вычеркивать продукты-фавориты из рациона, надо привыкнуть есть их меньше и реже — небольшими порциями. По мнению диетолога, это единственный способ контролировать себя и не срываться.