Доктор Мясников откровенно признался в своем заболевании: «Почти неделю беспокоит боль»

Он также рассказал о лечении данного заболевания и посоветовал пользователям Сети обратить внимание на возможные осложнения. «Всех учу: после 60 необходима ревакцинация от Герпеса зостер! А постольку про себя считаю, что мне всё 30, то пропустил! Герпес зостер вызывает ветрянку в детстве. (Но теперь есть вакцина.) Вирус герпеса, раз попав в организм, остаётся в нем на всю оставшуюся жизнь. Дремлет в нервных волокнах и ганглиях. До поры. С возрастом иммунитет к вирусу размывается и вирус просыпается. И вызывает уже другую болезнь — «Шинглес» или «опоясывающий лишай». Боли по ходу нервов, пузырьки-высыпания (зудящие) и потом постгерпетические боли, иногда настолько сильные, что требуют введения наркотических обезболивающих. Могут быть и осложнения, в зависимости от того, какой именно нерв вирус поразит. Если глазной, то всё может закончиться плохо — до слепоты. Могут быть и энцефалиты, и менингит, и даже нарушение мозгового кровообращения! Так что не уподобляйтесь мне, не забывайте о необходимых людям в возрасте вакцинах! Напоминаю: это пневмококк, грипп, герпес зостер, столбняк/коклюш, гепатит Б, кто не привит или нет достаточного титра антител, теперь ещё и от ковид», — отметил телеведущий.