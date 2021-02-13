Мясников предупредил о приближении новой смертельно опасной пандемии

По его словам, коронавирус стал тренировочным процессом перед чем-то «более страшным». При этом у новой инфекции могут быть две разные причины возникновения. «Первая — вирус птичьего или свиного гриппа будет переходить от животных к человеку. А вторая — когда начнет переходить уже от человека к человеку. Большая, смертельная пандемия в двух мутациях от нас. Теперь надо ждать», — сказал специалист в комментарии информационному агентству Ura.ru. Мясников подчеркнул, что спастись от новой пандемии можно будет только при наличии универсальной вакцины от гриппа.

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