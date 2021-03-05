Дочери Любови Успенской предстоит новая операция на челюсти

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина с февраля 2020 года находились в плохих отношениях. Дочь артистки на всю страну заявила о том, что ее мать всячески издевалась над ней и даже пыталась задушить ее. Исполнительница была шокирована публичным рассказом дочери и отрицала ее слова.

Позднее женщины смогли ненадолго помириться, когда Татьяна призналась, что действительно оклеветала исполнительницу известных хитов. Но уже в скором времени Плаксина решила переехать в США к отцу. Уже в Лос-Анджелесе она продолжила обвинять мать и рассказывать в своей социальной сети о сложных отношениях с ней.

Певица много раз пыталась пойти на примирение с дочерью, но та ее просто игнорировала. В честь Нового года в январе 2021 года Татьяна решила сменить гнев на милость и наконец прийти к миру с мамой. Звезда российской эстрады поделилась совместным снимком с дочерью, на котором она и Татьяна с нежностью смотрят друг на друга.