Стали известны подробности лечения Анастасии Заворотнюк от опухоли мозга
Фото: Starface
49-летняя Анастасия Заворотнюк больше двух лет борется с опухолью мозга. Диагноз звезде «Моей прекрасной няни» поставили вскоре после рождения ее младшей дочери Милы.
Все это время семья актрисы стойко хранит молчание, не сообщает ни одной детали о состоянии ее здоровья и пресекает все попытки «пролезть» в их частную жизнь. Новости о здоровье Анастасии Заворотнюк приходят из других источников — медиков, комментирующих возможный ход ее лечения, изредка — от коллег.
Онколог Андрей Пылев в интервью изданию «Собеседник» объяснил, почему после лечения Заворотнюк в Европе ее привезли обратно в Россию и какие процедуры проходят пациенты при лечении опухоли мозга.
Фото: Starface
По словам Пылева, первым делом, при возможности, глиобластому удаляют. После начинают лучевую и лекарственную терапию, и только после проводят несколько циклов «химии». Лечение проводят по давно установленному протоколу, но глиобластома — злокачественная и агрессивная опухоль.
Онколог также пояснил решение семьи Анастасии Заворотнюк продолжить ее лечение на родине (несколько месяцев актриса провела в еропейской клинике). «В России пациенты получают лечение на должном уровне, не ниже зарубежного. У нас есть блестящие врачи. В России аккумулируется мировой опыт в борьбе с онкологией. Судя по всему, родные Анастасии Заворотнюк об этом знают, поэтому лечат ее здесь. К тому же лечение за рубежом намного дороже, чем у нас», — говорит Андрей Пылев.
Онколог также добавил, что случается, пациенты запускают болезнь, так как развитие глиобластомы на начальном этапе часто проходит без симптомов. «Специфических анализов по выявлению глиобластомы нет. Диагноз ставят, опираясь на жалобы пациентов. Если есть неврологическая симптоматика, нужно обращаться к неврологу. И уже после МРТ картина становится ясна. Заболевание редкое: встречается у двух-трех человек на сто тысяч», — добавил медик.
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Фото и видео: Instagram Анастасии Заворотнюк, East News, Getty Images
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