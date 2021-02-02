Стали известны подробности лечения Анастасии Заворотнюк от опухоли мозга

49-летняя Анастасия Заворотнюк больше двух лет борется с опухолью мозга. Диагноз звезде «Моей прекрасной няни» поставили вскоре после рождения ее младшей дочери Милы.

Все это время семья актрисы стойко хранит молчание, не сообщает ни одной детали о состоянии ее здоровья и пресекает все попытки «пролезть» в их частную жизнь. Новости о здоровье Анастасии Заворотнюк приходят из других источников — медиков, комментирующих возможный ход ее лечения, изредка — от коллег.

Онколог Андрей Пылев в интервью изданию «Собеседник» объяснил, почему после лечения Заворотнюк в Европе ее привезли обратно в Россию и какие процедуры проходят пациенты при лечении опухоли мозга.