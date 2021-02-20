Дочь Заворотнюк призналась, что с начала болезни матери живет, как в аду

«Последние два года были самыми тяжелыми в моей жизни. Любой человек, кто когда либо сталкивался с серьезной болезнью очень близкого человека, поймёт меня сейчас. Мне невероятно тяжело, но я не хочу чтобы меня жалели.

Мне надоели звонящие журналисты, надоели люди которые пишут мне «у тебя же все в порядке, вы выдумали болезнь, хватит пиариться», надоели бесконечные приглашения на программы, шоу, надоели предложения заплатить мне кучу денег за интервью. Даже после своего отказа, я чувствую всю эту грязь на себе. Я слишком сильно люблю и уважаю свою маму, чтобы пойти рассказывать о таких вещах. эта та тема, где ты даже боишься колыхать воздух, а не то чтобы трубить об этом, в подробностях, на всю страну. Поэтому я никогда не поднимаю эту тему. И люди, которые этого не понимают и продолжают донимать меня своими совсем нетактичными вопросами тоже мне очень надоедают. Моя Мама очень публичный человек, она супер звезда и конечно этого не избежать. Но мне каждый раз больно. Все, что я могла об этом сказать на данный момент, я уже сказала. Пожалуйста, не спрашивайте», – написала Анна.

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