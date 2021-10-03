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Дочь Успенской не хочет выписываться из клиники из-за ссоры с матерью

Художница Татьяна Плаксина в начале этого года помирилась со звездной матерью Любовью Успенской, о чем певица открыто рассказывала в соцсетях. Однако, видимо, конфликт не исчерпал себя. 31-летняя Плаксина снова попала в клинику, откуда не хочет выписываться, чтобы не встречаться с родительницей.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной

Фото: Instagram

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина попала в клинику из-за психологических проблем, прошла лечение, но не хочет покидать медучреждение, чтобы не встречаться с родительницей. Две женщины снова оказались в ссоре после короткого перемирия. Об этом в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ рассказал знакомый Татьяны Плаксиной.

«Ее должны были выписать две недели назад, но Таня не согласилась. Устроила скандал и написала, что не хочет жить с матерью. Она жаловалась, что мать ее никуда не пускала, у нее не было своих денег», — рассказал источник репортерам.

При этом сама Любовь Успенская отрицает то, что дочь находится на лечении. 67-летняя певица утверждает, что ее наследница остается дома, а в соцсети не выходит, так как хочет отдохнуть от публичности.

Отметим, что в июле Успенская впервые вывела в свет наследницу после череды перенесенных операций. А позднее родственницы даже устроили душевную фотосессию.

Фото и видео: @tatiana_plaksin/Instagram_