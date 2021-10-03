Дочь Успенской не хочет выписываться из клиники из-за ссоры с матерью

«Ее должны были выписать две недели назад, но Таня не согласилась. Устроила скандал и написала, что не хочет жить с матерью. Она жаловалась, что мать ее никуда не пускала, у нее не было своих денег», — рассказал источник репортерам.

При этом сама Любовь Успенская отрицает то, что дочь находится на лечении. 67-летняя певица утверждает, что ее наследница остается дома, а в соцсети не выходит, так как хочет отдохнуть от публичности.

Отметим, что в июле Успенская впервые вывела в свет наследницу после череды перенесенных операций. А позднее родственницы даже устроили душевную фотосессию.