Дочь Олега Табакова отказалась продолжать актерскую династию — и объяснила причину

Оказалось, что задумок продолжать семейное дело у девушки нет. Более того, на это есть веская причина.

«Конечно, я бы хотела себя попробовать в роли актрисы, и если кто-то предложит, соглашусь без раздумий. Но учиться этому… У меня есть страх не оправдать ожиданий. Все-таки я ношу фамилию своего знаменитого папы», — рассказала она.

Дети звезд очень часто сталкиваются с завышенными ожиданиями и даже хейтом относительно своей фамилии. Например, ранее об этом рассказала Анна, дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя. А Ольга Бодрова, дочь режиссера Сергея Бодрова, дебютировала в кино в этом году и отметила, что звездным детям приходится гораздо сложнее именно из-за фамилии.

Сталкивалась с негативными комментариями и Мария, однако старалась отреагировать на них мудро:

«На слухи я стараюсь не обращать внимания. Да и мама по этому поводу не особо переживала, потому что наш самый близкий круг точно знает, что правда, а что — нет», — отметила она.