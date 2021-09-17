Дочь Юлии Пересильд рассказала, что столкнулась с травлей из-за известных родителей

Анна Пересильд, старшая дочь актрисы от режиссера Алексея Учителя, рассказала, что столкнулась с травлей. Причиной этого стал тот факт, что у Анны отец — известный режиссер, а мама — знаменитая актриса. Как подчеркнула девочка, это не так просто, как кажется.

«Многие сегодня спросили, почему была травля, из-за чего? Могу сказать, что очень много причин… Некоторые считают, что иметь известных родителей — это очень круто! И это и правду так! И, конечно, в этом намного больше плюсов, чем минусов! Но есть и свои жутко неприятные минусы, например, как травля… На тему того, что "ты вообще никто без своих родителей", "все твои роли в кино куплены родителями", "да она вообще ничего не умеет", и куча всего другого… Но главное, на это либо не обращать внимания, либо отвечать этим людям одним простым словом "Да!". Соглашаться с ними. А я просто не обращаю внимания. Но травля — это нормально… Не бывает так, что все идеально …», — рассказала в публикации Анна.