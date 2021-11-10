Дочь Бодрова рассказала об обратной стороне известной фамилии после дебюта в кино

Как и многие наследники звезд, которых судят по гораздо более высокой планке, она столкнулась с особенным отношением к себе, ведь она является дочерью легендарного актера и режиссера, а личная жизнь известных людей часто интересует зрителей больше, чем их достижения.

«Это не тяжесть, это мои корни. Это моя семья, часть моей жизни, ну а то, что ко мне пристальное внимание, это данность, в которой я живу. Я совершенно не стремлюсь быть в центре внимания. Мне кажется, артист должен играть на сцене и сниматься в кино, а все остальное не обязательно, а узнать о человеке можно через его работу. К сожалению, сейчас повышенное внимание к людям актерской профессии оборачивается другой стороной, и в итоге зрители думают не про персонажа, а про то, с кем актер развелся, сколько у него детей, где он живет, сколько метров у него кухня, и меня это пугает. Да, это стало неотъемлемой частью профессии. Но этого профессия не требует», — рассказала Ольга.

Она призналась, что ей не нужно внимание, и даже друзей у нее немного — их ей заменили мать и брат.

«Мы с мамой всегда были большими друзьями, и у нас не было особого разделения — здесь взрослые, а здесь дети. То есть при любой возможности мы проводили время с мамой и братом. И я не помню, чтобы у меня была какая-то компания друзей, так как у меня есть брат, мы всегда дружили, и нам никто не нужен был».

Стоит напомнить, что на предвзятое отношение к себе из-за родителей жаловались многие наследники, самостоятельно пробивающие себе путь. Среди них — дочь Алексея Учителя и Юлии Пересильд Анна, а также Надя Пескова, дочь фигуристки Татьяны Навки, которая уже успела столкнуться с несправедливым судейством.