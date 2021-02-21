Дочь Машкова впервые получила роль в американском кино: «Даже не мечтала»
Фото: @masha_mashkova_official / Instagram
Актриса Мария Машкова заявила, что последний месяц провела на съемках ее первого американского проекта. Тема нового блокбастера связана с космосом. В Сети она написала: «Мне потребовалось 10 лет, чтобы получить свою первую работу в Америке. Зато сразу такую, о которой я даже не мечтала». Как отметила звезда, на днях она вместе с подругами наблюдала, как американское космическое агентство НАСА посадило на Марс новый ровер Персеверанс — марсоход, который будет искать на Красной планете следы бактериальной жизни. Кроме того Мария Машкова анонсировала встречу с подписчиками в популярном приложении Clubhouse. Она пообещала поговорить, как ей удается жить на две страны. Также звезда расскажет о тоскепо родине, а также о том, сколько упорства и непоколебимости нужно, чтобы выйти в открытый космос.
Фото: @masha_mashkova_official / Instagram
35-летняя Мария Машкова родилась в актерской семье: ее отец — актер, режиссер театра и кино, а в настоящее время еще и художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, а мать — советская и российская актриса Елена Шевченко. Семейная жизнь пары не сложилась, супруги развелись вскоре после рождения дочери. И если о личной жизни Владимира поклонницам остается только догадываться, то его бывшая супруга счастлива в браке. Мария рассказала в Instagram, что в ноябре 2019 года ее 55-летняя мама вышла замуж: «В ноябре 2019 года моя мама вышла замуж. Мои подружки плакали и просили передать маме: Спасибо за надежду! Я была на свадьбе свидетелем со стороны невесты. Тоже плакала. Дорогие женщины! Если вдруг кто потерял ее... надежду, спешу заверить: она есть!».
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Фото: @masha_mashkova_official / Instagram
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