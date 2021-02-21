Дочь Машкова впервые получила роль в американском кино: «Даже не мечтала»

Актриса Мария Машкова заявила, что последний месяц провела на съемках ее первого американского проекта. Тема нового блокбастера связана с космосом. В Сети она написала: «Мне потребовалось 10 лет, чтобы получить свою первую работу в Америке. Зато сразу такую, о которой я даже не мечтала». Как отметила звезда, на днях она вместе с подругами наблюдала, как американское космическое агентство НАСА посадило на Марс новый ровер Персеверанс — марсоход, который будет искать на Красной планете следы бактериальной жизни. Кроме того Мария Машкова анонсировала встречу с подписчиками в популярном приложении Clubhouse. Она пообещала поговорить, как ей удается жить на две страны. Также звезда расскажет о тоскепо родине, а также о том, сколько упорства и непоколебимости нужно, чтобы выйти в открытый космос.