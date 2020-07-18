55-летняя мама актрисы Марии Машковой вышла замуж: «Если вдруг кто потерял надежду, спешу заверить: она есть!»

«Мужику-то свезло! Ах, какая женщина!», «Ваша мама шикарна! Тут таким женщинам одна дорога — под венец! Нарасхват», «Истинная Женщина», «Да, конечно, есть!!!! Даже в этих движениях. Не видя лиц, чувствуется любовь между ними! И это здорово. Пусть мама будет счастлива!!», «Маме и всем девушкам желаю любви и счастья!», «Машенька, поздравляем Вас и Вашу маму», — комментируют видео с танцем молодоженов подписчики Машковой.

Напомним, Мария Машкова впервые вышла замуж в 2005 году за коллегу Артема Семакина. Брак продлился по апрель 2009 года, а уже в сентябре того же года актриса пошла под венец с Александром Слободяником-младшим, сыном заслуженного артиста РСФСР, пианиста Александра Слободяника. У пары подрастают две дочки — 10-летняя Стефания и 8-летняя Александра.

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