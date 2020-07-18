55-летняя мама актрисы Марии Машковой вышла замуж: «Если вдруг кто потерял надежду, спешу заверить: она есть!»
Фото: Instagram/@masha_mashkova_official
35-летняя Мария Машкова родилась в актерской семье: ее отец — актер, режиссер театра и кино, а в настоящее время еще и художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, а мать — советская и российская актриса Елена Шевченко. Семейная жизнь пары не сложилась, супруги развелись вскоре после рождения дочери. И если о личной жизни Владимира поклонницам остается только догадываться, то его бывшая супруга счастлива в браке. Мария рассказала в Instagram, что в ноябре 2019 года ее 55-летняя мама вышла замуж: «В ноябре 2019 года моя мама вышла замуж. Мои подружки плакали и просили передать маме: Спасибо за надежду! Я была на свадьбе свидетелем со стороны невесты. Тоже плакала. Дорогие женщины! Если вдруг кто потерял её... надежду, спешу заверить: она есть! #thenewpope #новый #папа». Имя нового избранника матери актриса не раскрыла.
«Мужику-то свезло! Ах, какая женщина!», «Ваша мама шикарна! Тут таким женщинам одна дорога — под венец! Нарасхват», «Истинная Женщина», «Да, конечно, есть!!!! Даже в этих движениях. Не видя лиц, чувствуется любовь между ними! И это здорово. Пусть мама будет счастлива!!», «Маме и всем девушкам желаю любви и счастья!», «Машенька, поздравляем Вас и Вашу маму», — комментируют видео с танцем молодоженов подписчики Машковой.
Напомним, Мария Машкова впервые вышла замуж в 2005 году за коллегу Артема Семакина. Брак продлился по апрель 2009 года, а уже в сентябре того же года актриса пошла под венец с Александром Слободяником-младшим, сыном заслуженного артиста РСФСР, пианиста Александра Слободяника. У пары подрастают две дочки — 10-летняя Стефания и 8-летняя Александра.
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Фото: Instagram/@masha_mashkova_official, @shevchenko9114
Видео: Instagram/@masha_mashkova_official
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