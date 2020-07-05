«Мальчик-солнышко»: Эвелина Блёданс показала, как они с сыном Семеном отдыхают в Адлере

Подписчики Эвелины радуются за маму и мальчика.

«Ну Семик! Очки у него🔥 ! Обожаю этого ребёнка , с раннего возраста хочу укусить его за щечки- булочки!💋 Сладкий!», «Боже! Какие вы крутые! Обе! Обеих вас обожаю!!!!!счастья вам большого ❤️❤️❤️», «🔥🔥Красотки 🔥и детки-солнышки 😘», «Как мне Ваш сынок нравится 😁. Такой лапочка мальчишка ❤️», - оставляют комментарии поклонники.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Сегодня у звездной мамы есть и еще один повод для радости. День рождения отмечает старший сын актрисы Николай. Молодому человеку исполнилось 26, и Эвелина поздравила его трогательным постом с архивными фотографиями.