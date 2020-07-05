«Мальчик-солнышко»: Эвелина Блёданс показала, как они с сыном Семеном отдыхают в Адлере
Фото: Instagram/@bledans
Эвелина Бледанс является сторонницей социализации особенных малышей. Она сама мама такого ребенка, поэтому много времени проводит с сыном Семеном и постоянно рассказывает о приключениях малыша. Они вместе делают зарядку, отмечают праздники и конечно отдыхают. На этот раз актриса отправилась с мальчиком в санаторий на черноморское побережье. Компанию Эвелине на отдыхе составляют Лера Кудрявцева с дочкой Машей.
«Лерочка, Машенька, мы уже скучаем❤️❤️ Как и договорились, осенью снова встретимя, чтоб подправить здоровье», - написала актриса в Инстаграм.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Подписчики Эвелины радуются за маму и мальчика.
«Ну Семик! Очки у него🔥 ! Обожаю этого ребёнка , с раннего возраста хочу укусить его за щечки- булочки!💋 Сладкий!», «Боже! Какие вы крутые! Обе! Обеих вас обожаю!!!!!счастья вам большого ❤️❤️❤️», «🔥🔥Красотки 🔥и детки-солнышки 😘», «Как мне Ваш сынок нравится 😁. Такой лапочка мальчишка ❤️», - оставляют комментарии поклонники.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Сегодня у звездной мамы есть и еще один повод для радости. День рождения отмечает старший сын актрисы Николай. Молодому человеку исполнилось 26, и Эвелина поздравила его трогательным постом с архивными фотографиями.
Эвелина Бледанс - известная актриса и звезда телевидения. В последнее время артистка очень популярна благодаря роли «рублевской жены» Крис в шоу «Одна за всех». Сегодня Эвелина активно снимается в кино и играет в театре. Звезда трижды была замужем. Во втором браке с израильским бизнесменом у Бледанс родился сын Николай, который сейчас проживает на родине отца. В 2010 году Эвелина вышла замуж за продюсера Александра Семина. Двумя годами позже у пары родился сын Семен. Родители не стали скрывать, что у ребенка синдром Дауна. Сегодня Эвелина активно помогает родителям детей с особенностями.
Фото и видео: Instagram/@bledans
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