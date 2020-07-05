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«Мальчик-солнышко»: Эвелина Блёданс показала, как они с сыном Семеном отдыхают в Адлере

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Эвелина Бледанс с сыном Семеном

Фото: Instagram/@bledans

Звезда проводит отпуск на черноморском побережье в компании Леры Кудрявцевой и ее дочери.

Эвелина Бледанс является сторонницей социализации особенных малышей. Она сама мама такого ребенка, поэтому много времени проводит с сыном Семеном и постоянно рассказывает о приключениях малыша. Они вместе делают зарядку, отмечают праздники и конечно отдыхают. На этот раз актриса отправилась с мальчиком в санаторий на черноморское побережье. Компанию Эвелине на отдыхе составляют Лера Кудрявцева с дочкой Машей.

«Лерочка, Машенька, мы уже скучаем❤️❤️ Как и договорились, осенью снова встретимя, чтоб подправить здоровье», - написала актриса в Инстаграм.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Подписчики Эвелины радуются за маму и мальчика.

«Ну Семик! Очки у него🔥 ! Обожаю этого ребёнка , с раннего возраста хочу укусить его за щечки- булочки!💋 Сладкий!», «Боже! Какие вы крутые! Обе! Обеих вас обожаю!!!!!счастья вам большого ❤️❤️❤️», «🔥🔥Красотки 🔥и детки-солнышки 😘», «Как мне Ваш сынок нравится 😁. Такой лапочка мальчишка ❤️», - оставляют комментарии поклонники.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Сегодня у звездной мамы есть и еще один повод для радости. День рождения отмечает старший сын актрисы Николай. Молодому человеку исполнилось 26, и Эвелина поздравила его трогательным постом с архивными фотографиями.

Эвелина Бледанс - известная актриса и звезда телевидения. В последнее время артистка очень популярна благодаря роли «рублевской жены» Крис в шоу «Одна за всех». Сегодня Эвелина активно снимается в кино и играет в театре. Звезда трижды была замужем. Во втором браке с израильским бизнесменом у Бледанс родился сын Николай, который сейчас проживает на родине отца. В 2010 году Эвелина вышла замуж за продюсера Александра Семина. Двумя годами позже у пары родился сын Семен. Родители не стали скрывать, что у ребенка синдром Дауна. Сегодня Эвелина активно помогает родителям детей с особенностями.

Фото и видео: Instagram/@bledans

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