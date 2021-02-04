Дочь Ларисы Долиной рассказала о реальном состоянии мамы: «Изможденный вид?»
Фото: Instagram
Эффектное похудение Ларисы Долиной нравится не всем поклонникам звезды. Многие фолловеры переживают, не связаны ли перемены в фигуре народной артистки с проблемами со здоровьем. В Сети высказали мнение, что королева джаза может скрывать свое реальное состояние от поклонников. Отсюда, как кажется фанатам, и изможденный вид. Поклонники обсуждали тему под совместным снимком певицы с дочерью и внучкой. Этим семейным фото поделилась 38-летняя наследница Долиной. В комментариях к кадру девушка развеяла слухи о том, что Лариса Александровна плохо себя чувствует. Дочь Долиной Ангелина не согласна с критикой и говорит, что это дело привычки: «Где именно тут вы видите изможденность, не пойму, может, просто непривычно? Лариса Александровна бодра, весела и полна сил! Тому много свидетелей ежедневно».
Убедиться в том, что с Долиной все хорошо, смогли папарацци, собравшиеся накануне на первом Международном музыкальном молодежном фестивале «ЖАРА KIDS FEST», где Лариса Долина предстала в откровенном лавандовом костюме и золотых ботфортах.
К слову, недавно мы писали, как Лариса Долина вышла в свет в эффектном образе. 65-летняя популярная певица Лариса Долина продемонстрировала себя во всей красе на музыкальном мероприятии.
Фото и видео: Instagram, Globallookpress
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