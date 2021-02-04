Дочь Ларисы Долиной рассказала о реальном состоянии мамы: «Изможденный вид?»

Убедиться в том, что с Долиной все хорошо, смогли папарацци, собравшиеся накануне на первом Международном музыкальном молодежном фестивале «ЖАРА KIDS FEST», где Лариса Долина предстала в откровенном лавандовом костюме и золотых ботфортах.

К слову, недавно мы писали, как Лариса Долина вышла в свет в эффектном образе. 65-летняя популярная певица Лариса Долина продемонстрировала себя во всей красе на музыкальном мероприятии.