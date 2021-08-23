Дочь Кафельникова опубликовала фото из ЗАГСа с большим животом

Девочку назвали Киарой, а фамилию она поучила от отца. После того как стало известно о ее появлении на свет, Алеся Кафельникова ответила на вопросы подписчиков о ее материнстве. Она рассказала, что у нее не было послеродовой депрессии, но было заметное беспокойство, призналась, сколько именно килограммов набрала, и описала свои чувства от появления малышки на свет.