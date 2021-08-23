Дочь Кафельникова опубликовала фото из ЗАГСа с большим животом
Модель Алеся Кафельникова понемногу раскрывает детали соей свадьбы с бизнесменом Георгием Петришиным. Их тайное бракосочетание состоялось весной этого года — за 2 месяца до рождения общего ребенка. На днях дочь прославленного теннисиста Евгения Кафельникова вспомнила на своей странице в соцсетях этот день и поделилась кадром, сделанным в ЗАГСе. Пышное платье не скрывало округлившийся живот невесты.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Девочку назвали Киарой, а фамилию она поучила от отца. После того как стало известно о ее появлении на свет, Алеся Кафельникова ответила на вопросы подписчиков о ее материнстве. Она рассказала, что у нее не было послеродовой депрессии, но было заметное беспокойство, призналась, сколько именно килограммов набрала, и описала свои чувства от появления малышки на свет.
Для Алеси Кафельниковой этот брак стал первым, как и для ее избранника. Однако Георгию Петришину приписывают романы со многими известными девушками, например, актрисой Светланой Ходченковой и певицей Ритой Дакотой. Ходили слухи, что Евгений Кафельников был настроен против кандидатуры Георгия на роль его зятя, но сейчас отец модели часто высказывается о том, насколько он счастлив быть в роли дедушки.
Фото и видео: Instagram
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